釣魚台︱日本測量船連續兩天被要求停止作業 透過外交途向中方抗議

中日關係陷僵，兩國近日再次就釣魚台主權問題發生爭議。日本《共同社》報道，海上保安廳周一（2日）透露，測量船「光洋」號在釣魚台西北偏北約80公里「專屬經濟區」（EEZ）內開展調查活動，期間被中國海警局船隻多次要求停止作業。

報道稱，日本政府已通過外交渠道向中方提出抗議。中國海警局連續兩天要求日方停止調查。

海上保安廳指，昨日（1日）下午4時20分左右，「光洋」號當時正在進行與大陸架相關的基礎性海底調查，中國海警船透過無線電聯繫日方要求其離開，該要求一直持續到晚上8時半左右。「光洋」號則回應，稱「正在開展依據國際法的正當調查活動」，並繼續實施調查。



海警局周二（6月30日）也曾要求日本另一艘測量船「拓洋」號停止在「專屬經濟區」內的調查。報道指出，海保測量船被中國船隻要求停止調查的情況在2010年和2012年也曾出現。