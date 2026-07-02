Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

釣魚台︱日本測量船連續兩天被要求停止作業 透過外交途向中方抗議

大國外交
更新時間：15:00 2026-07-02 HKT
發佈時間：15:00 2026-07-02 HKT

中日關係陷僵，兩國近日再次就釣魚台主權問題發生爭議。日本《共同社》報道，海上保安廳周一（2日）透露，測量船「光洋」號在釣魚台西北偏北約80公里「專屬經濟區」（EEZ）內開展調查活動，期間被中國海警局船隻多次要求停止作業。

報道稱，日本政府已通過外交渠道向中方提出抗議。中國海警局連續兩天要求日方停止調查。

海上保安廳指，昨日（1日）下午4時20分左右，「光洋」號當時正在進行與大陸架相關的基礎性海底調查，中國海警船透過無線電聯繫日方要求其離開，該要求一直持續到晚上8時半左右。「光洋」號則回應，稱「正在開展依據國際法的正當調查活動」，並繼續實施調查。

海警局周二（6月30日）也曾要求日本另一艘測量船「拓洋」號停止在「專屬經濟區」內的調查。報道指出，海保測量船被中國船隻要求停止調查的情況在2010年和2012年也曾出現。

最Hit
01:01
塘尾道命案｜內情曝光 5名男同志進行Chem Fun發生意外 警檢獲大批毒品及偉哥
突發
4小時前
梁珊離世享年81歲  兒子證實7月1日與世長辭  楊紹鴻悲嘆：前排仲一齊食飯
梁珊離世享年81歲  兒子證實7月1日與世長辭  楊紹鴻悲嘆：前排仲一齊食飯
影視圈
2小時前
父母轟「遠過機場」拒幫手湊B 港媽首派東涌公屋陷家庭大戰 網民一句神回點醒當事人｜Juicy叮
父母轟「遠過機場」拒幫手湊B 港媽首派東涌公屋陷家庭大戰 網民一句神回點醒當事人｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-01 14:00 HKT
屯門家庭無辜受收數佬滋擾 慘遭上手租客欠債牽連 憂妻女安全 大律師教自保方法
屯門家庭無辜受收數佬滋擾 慘遭上手租客欠債牽連 憂妻女安全 大律師教自保方法
樓市動向
9小時前
陶大宇被爆秘婚後首跟老婆同框  曾任傳媒高層太太笑容甜蜜小鳥依人  賢慧低調收服師奶殺手
陶大宇被爆秘婚後首跟老婆同框  曾任傳媒高層太太笑容甜蜜小鳥依人  賢慧低調收服師奶殺手
影視圈
6小時前
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操刀設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操刀設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
家居裝修
2026-07-01 06:00 HKT
開冷氣迷思｜熱到癲回家即開16°C 降溫更快？ 家電店發文揭「盲點」： 唔會比 24°C 凍得快 重點要「識得開」
開冷氣迷思｜熱到癲回家即開16°C 降溫更快？ 家電店發文揭「盲點」： 唔會比 24°C 凍得快 重點要「識得開」
生活百科
22小時前
打風浪接浪 熱帶氣旋「巴威」生成 天文台發路徑概率預報 料移向呢個地方！
打風浪接浪 熱帶氣旋「巴威」生成 天文台發路徑概率預報 料移向呢個地方！
社會
1小時前
大棋盤︱黃錦輝酒駕搶七一焦點 顯政治警覺性不足 政圈料手尾長：在內地「雙開」是基本動作
大棋盤︱黃錦輝酒駕搶七一焦點 顯政治警覺性不足 政圈料手尾長：在內地「雙開」是基本動作
政情
6小時前
19歲青年入行做保安！引大批過來人讚「少走彎路」 同行分享月薪破3萬：升上去真係有得做
19歲青年入行做保安！引大批過來人讚「少走彎路」 同行分享月薪破3萬：升上去真係有得做
生活百科
2小時前