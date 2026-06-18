荷蘭安全戰略炒作「中國威脅」 中方敦促停止散布不實信息

荷蘭政府日前發布《國際安全戰略2026—2030》，其中部分內容對中國發展道路及內外政策作出不當評論，炒作所謂「中國威脅」，並就中國與有關國家的正常合作提出無理指責。中國駐荷蘭使館發言人就此表明嚴正立場，表達嚴重關切和強烈不滿。

使館四點立場駁斥不實指控

據中國駐荷蘭使館微信公眾號消息，使館發言人就荷方戰略文件中的涉華內容作出四點回應：

中國始終堅持走和平發展道路，堅定奉行獨立自主的和平外交政策，是國際秩序的維護者、世界和平的建設者和全球發展的貢獻者。中國的發展為世界帶來的是機遇而不是挑戰，是穩定力量而不是風險來源，更不對任何國家構成所謂「威脅」。 烏克蘭危機爆發以來，中方始終堅持勸和促談、推動危機政治解決，立場一貫明確，所做的勸和促談努力有目共睹，不容任何質疑。 中國與有關國家的正常交往合作不應受到干擾和影響。 中方敦促荷方摒棄意識形態偏見和零和博弈思維，客觀理性看待中國發展，停止泛化國家安全概念，停止散布涉華不實信息，停止炒作所謂「中國威脅論」，多做有利於增進雙方互信與合作的事情。

荷蘭政府此次發布的《國際安全戰略2026—2030》是該國未來數年的安全政策綱領性文件。文件中包含多處針對中國的表述，被中方認為嚴重違背客觀事實。

值得留意的是，這並非荷蘭近期首次炒作涉華安全議題。今年1月，荷方曾在社交媒體發表涉格陵蘭島言論，稱「必須在北約框架內繼續加強北極地區的安全，應對來自中國的威脅」，當時中國駐荷蘭使館發言人已回應指出，所謂「中國威脅」毫無根據，純屬無中生有、自欺欺人。