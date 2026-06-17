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習近平晤敏昂萊 籲持續嚴打電詐

大國外交
更新時間：08:32 2026-06-17 HKT
發佈時間：08:32 2026-06-17 HKT

國家主席習近平昨日在北京同訪華的緬甸總統敏昂萊舉行會談，強調雙方要持續嚴打網賭電詐、毒品走私等犯罪活動，維護兩國人民利益和安全，他並呼籲緬甸各方通過和談推進和平和解，實現緬北長治久安。敏昂萊表示，願同中國密切配合，堅決打擊網賭電詐，並將全力保障在緬中資企業及人員安全。會談後，兩國元首共同見證簽署交通、民生等領域多項合作文件。

現年69歲的敏昂萊2021年出任緬甸武裝部隊總司令期間，推翻昂山素姬領導的民選政府，接管緬甸政權。這是他今年4月正式就任緬甸總統以來首次訪華。習近平昨晨在人民大會堂舉行歡迎儀式，並同敏昂萊舉行會談，外交部部長王毅、公安部部長王小洪等參加。

相關新聞：王毅晤緬甸新總統 敏昂萊承諾：加大打擊網騙電詐

中國秉持「親誠惠容」理念

習近平會上指出，中緬建交76年來，始終風雨同舟、守望相助，樹立了國與國平等相待、互利共贏的典範。中國秉持「親誠惠容」理念，將發展對緬關係置於周邊外交重要位置。中國堅持不干涉內政原則，對緬甸的友好政策面向該國全體人民，堅定支持緬甸維護主權和領土完整，支持緬甸新政府統籌發展和安全，找到符合國情、人民擁護的正確發展道路。

習近平強調，中國是緬甸共享邊界最長的鄰居，是可以信賴的朋友和夥伴。面對變亂交織的國際形勢，雙方要保持戰略清醒和定力，加強團結協作。在經濟合作方面，雙方要在確保安全前提下，穩步推進重點項目建設，助力緬甸發展經濟、改善民生。要持續嚴打網賭電詐、毒品走私等犯罪活動，維護兩國人民利益和安全。中國支持緬甸各方通過和談推進和平和解，實現緬北長治久安。

新華社引述敏昂萊說，緬甸和中國始終相互幫助、相互支持，感謝中國長期以來為緬甸發展穩定、和平和解提供支持，將堅定恪守一個中國原則。緬甸新政府正全力推進國內和平與發展，期待同中方共建緬中經濟走廊，提升貿易投資水平。

他說，緬甸高度重視並將全力保障在緬中資企業及人員安全，同中國密切配合，堅決打擊網賭電詐，維護邊境安全穩定。

兩國簽署多項合作文件

會談後，兩國元首共同見證簽署交通、民生等領域多項合作文件。習近平在人民大會堂金色大廳為敏昂萊舉行歡迎午宴。

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