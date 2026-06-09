習近平離開平壤 金正恩夫婦前往機場送行︱有片

央視新聞報道，周二（9日）下午，國家主席習近平結束對北韓的國事訪問離開平壤。北韓最高領導人金正恩和夫人李雪主到機場送行，為習近平和夫人彭麗媛舉行隆重的歡送儀式。



新華社較早前報道，今日上午，習近平與夫人彭麗媛乘車抵達坐落於牡丹峰麓的中朝友誼塔，金正恩和李雪主迎接。朝鮮軍樂隊奏響中朝兩國國歌。禮兵緩緩將花籃抬上平台。花籃緞帶上寫著「中國人民志願軍烈士永垂不朽」。

習近平夫婦在金正恩夫婦陪同下步入友誼塔紀念廳。習近平和金正恩一致認為，讓偉大的抗美援朝精神發揚光大，讓偉大的中朝傳統友誼世代傳承。



習近平之後在金正恩陪同下，參訪位於平壤的朝鮮勞動黨中央幹部學校。二人共同種下一株樅樹，象徵中朝友誼生生不息。

