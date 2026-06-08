習近平今訪北韓 撰文指堅定不移維護好中朝關係

國家主席習近平今日到北韓展開兩日國事訪問，他於北韓媒體《勞動新聞》發表署名文章，指期待與北韓領導人金正恩共商中朝關係發展大計，強調維護好及發展好中朝關係，始終是中國黨與政府堅定不移的方針。

習指要堅定維護兩國政治安全

習近平於文章表示，中朝是命運與共的社會主義友好鄰邦，無論時代如何變遷，中朝傳統友誼始終牢不可破。

習近平稱，最高層戰略引領是中朝關係最大優勢，他近年與金正恩會晤六次，保持密切戰略溝通，堅信中朝關係這艘船有最高領導人領航掌舵，必將乘風破浪、勇往直前。



相關新聞：習近平應金正恩邀請 下周一訪北韓兩天

習近平又指，促進地區長治久安、世界和平穩定是兩黨兩國和兩國人民的共同追求，雙方堅定支持彼此維護國家主權、安全、發展利益，攜手維護地區和平安寧、國際公平正義和戰後國際秩序。

文章又指，維護好、鞏固好、發展好中朝關係，始終是中國黨和政府堅定不移的方針，他提出雙方要深化戰略溝通，加強黨政軍各部門各層級溝通交往，為中朝關係發展注入強勁動力。另外，習近平又指，雙方要相互支持彼此，走符合自身國情的社會主義道路，堅定維護兩國政治安全，堅持和加強黨的全面領導。

習近平提出，中朝要密切多邊協作，反對霸權主義和強權政治，反對一切復活軍國主義、危害地區安全穩定的圖謀和行徑，並共同推進平等有序的世界多極化，攜手推動構建人類命運共同體。

習近平這次是自2019年以來再次訪問北韓。

金與正指絕不放棄核武

另外，深具影響力的金正恩胞妹金與正（勞動黨中央委員會總務部長）周六聲稱「我們核武國家地位不容妥協」，北韓「絕對不會容忍任何威脅」。

美方日前稱，總統特朗普和習近平在北京的會談中就「實現北韓完全無核化」達成了共識。金與正譴責，這是美國散布謊言的一貫技倆，朝方掌握這一事實真偽的最準確資訊。