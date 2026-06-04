4議員訪台遭禁入陸港澳一年 新西蘭表關切 北京警告：踩線必付代價

四名於上月訪問台灣的新西蘭跨黨派國會議員，遭中國當局禁止入境中國大陸、香港及澳門地區一年。新西蘭政府對中方做法表示意外及關切，並已指示外交官員向北京交涉。中國駐新西蘭大使館今日（4日）證實已對相關人員採取限制入境措施，批評有關議員干涉中國內政，並警告在台灣問題上「踩線越界必將付出代價」。

新方指示外交官員交涉

綜合路透社及《新西蘭先驅報》報道，面臨入境禁令的四名新西蘭國會議員，分別為執政中間偏右聯盟的麥克魯（Laura McClure）、威爾森（David Wilson）、皮尤（Maureen Pugh），以及在野工黨議員韋柏（Duncan Webb），他們曾於今年5月組團訪台。

報道引述消息指，中國駐新西蘭大使館曾向該國國會官員表示，若上述議員就訪台一事致歉，相關的入境限制期限或可獲縮短甚至撤銷。然而，議員麥克魯接受傳媒訪問時直指該旅行禁令是一種「外國干預」，並堅決表示：「我不會因為訪問台灣而道歉。」根據新西蘭憲法，國會議員可獨立於政府作出決定，並自行決定是否出訪。

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新西蘭外交部長皮特斯。 Winston Peters@FB

針對中方舉動，新西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）的發言人回應指，新西蘭自1972年起奉行「一個中國」政策，但過去數十年來，新西蘭國會議員一直有訪問台灣的慣例。發言人強調，新西蘭與台灣之間雖無外交關係，但不排除雙方保持經貿和文化交流，這類訪問與新西蘭的一中政策並無抵觸。

發言人續指，皮特斯對於中方首次因新西蘭議員訪台而實施旅行禁令感到意外，目前已指示駐北京及威靈頓的外交官員與北京代表會面，就此偏離過往慣例的做法表達關切，並進一步了解情況。

北京證實禁入境 批發錯誤信號

另一方面，中國駐新西蘭大使館於今日（4日）發表官方聲明，證實已根據《中華人民共和國相關法律》，對有關人員採取禁止入境等措施。使館發言人批評，少數新西蘭議員不顧中方強烈反對及事先警告，執意以議員身份「竄訪」台灣地區並會見多名當地政治人物，向「台獨」勢力發出錯誤信號，嚴重違反一個中國原則及干涉中國內政。

中方在聲明中強調，一個中國原則是中國與新西蘭關係的政治基礎，而國會議員並非普通公民，中方一貫反對建交國的立法機構代表訪台，故新西蘭對今次舉措「不應感到意外」。使館最後敦促有關方面切實尊重中國主權和領土完整，並強硬警告：「在台灣問題上踩線越界，無論是誰，必將付出代價。」