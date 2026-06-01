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中菲關係︱中國駐菲大使稱有勢力圖破壞兩國關係 「中國人不是好欺負的」︱有片

大國外交
更新時間：17:10 2026-06-01 HKT
發佈時間：17:10 2026-06-01 HKT

國際關係複雜萬變，中國既要保持與鄰居友好，又要防止不同勢力從中作梗。

中新網報道，5月30日，中國駐菲律賓大使井泉在馬尼拉一公開場合上指出，有一些勢力想要破壞中菲關係，想要針對中國公民，想要來欺負中國人。他強調要堅決地、大聲地對他們說「不」。要讓這些人知道，中國人不是好欺負的，要讓他知道，欺負了中國人，就是要有嚴重的後果和結果。

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此前，5月27日，中國駐菲律賓使館發言人季凌鵬就菲執法部門近來頻頻抓扣中國公民表明立場。

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中方高度重視維護在菲中國公民的人身安全與合法權益，對菲律賓軍隊、執法部門近來頻頻抓扣中國公民表示嚴重關切。針對每一起案件，中國駐菲使領館均第一時間向菲方提出嚴正交涉，要求菲方根據《中華人民共和國和菲律賓共和國領事協定》規定，於4日內向中國駐菲使領館通報中國公民被拘留、逮捕或以任何其他方式剝奪自由的事實並說明原因；依法公正處理有關案件，切實保障涉事中國公民人身安全、合法權益和人道主義待遇；如調查發現中國公民沒有違反菲法律，應盡快釋放相關人員，不得非法、超期羈押。

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