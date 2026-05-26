習近平向武契奇頒授友誼勳章 中塞簽署逾20項合作文件

國家主席習近平昨與訪華的塞爾維亞總統武契奇會談，強調「中塞鐵桿友誼獨樹一幟」，要繼續堅定相互支持，加大布局人工智能、數字經濟等新興領域合作。習近平又向武契奇頒授中國對外最高榮譽「友誼勳章」。武契奇說，塞爾維亞永遠不會忘記中國的支持，願同中方加強多邊協作，維護國際和平和公平正義。兩國簽署政治、經貿、科技等領域的20多項合作文件，並發表兩份聯合聲明。

塞爾維亞位於歐洲東南的巴爾幹半島，二戰後成為南斯拉夫聯邦的加盟共和國。1990年代聯邦解體，塞爾維亞與黑山組成南聯盟。2003年更名塞黑，2006年黑山獨立，塞爾維亞成為獨立主權國家，繼承南聯盟國際法地位，同中國關係長期穩固。

習近平：中塞鐵桿友誼獨樹一幟

5月25日晚，國家主席習近平在北京人民大會堂為塞爾維亞總統武契奇舉行「友誼勛章」頒授儀式。中新社

5月25日晚，國家主席習近平在北京人民大會堂為塞爾維亞總統武契奇舉行「友誼勛章」頒授儀式。中新社

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武契奇24日抵達北京訪問5天，儘管他2017年就任總統後已多次訪華，但這是他首次正式國事訪問中國。習近平和夫人彭麗媛昨午在人民大會堂為武契奇和夫人塔瑪拉舉行歡迎儀式。

加大布局人工智能數字經濟

習近平在會上指出，中塞兩個民族都經歷過苦難輝煌，鐵桿友誼獨樹一幟。當前國際形勢變亂交織，雙方要繼續堅定相互支持，推動中塞全面戰略夥伴關係邁向新高度。習近平又說，面對新的科技革命和產業變革浪潮，雙方要加大布局人工智能、數字經濟、綠色能源和先進製造等新興領域合作，開拓新增長點。

1999年5月以美國為首的北約轟炸南斯拉夫，中國駐南使館遭襲，3名中國記者及家屬死亡。武契奇曾形容「中塞友誼是鮮血和生命鑄就」。新冠期間，中國第一時間向塞送疫苗、捐物資。在中國支持下，匈塞鐵路通車，塞爾維亞從內陸小國變身亞歐物流樞紐。

武契奇昨日表示，塞爾維亞人民永遠不會忘記中國支持塞維護獨立和主權，自主探索發展道路，感謝中國企業參與塞國家建設並作出重要貢獻。他祝賀中國成功制訂並開始實施「十五五」規劃，相信在習近平主席領導下，中國將取得更大發展成就。

會談後，兩國元首共同見證簽署政治、經貿、科技、教育、司法、文化等領域20多項合作文件。習近平向武契奇頒授「友誼勳章」。

友誼勳章是中國對外最高榮譽勳章，由國家主席頒發，用以表彰為中外友好交往、世界和平發展作出傑出貢獻的外籍人士。

習近平讚揚武契奇長期致力於中塞友好，在涉及中國核心利益和重大關切問題上，始終給予中方最堅定最明確的支持，贏得廣大中國人民的尊重。當前，中塞兩國政治互信堅如磐石，樹立了國與國交往的典範，為國際社會提供了值得借鑒的樣板。

現年56歲的武契奇第二個總統任期將於明年5月到期。他訪華前表示，此訪是他政治生涯中最重要的一次訪問。

友誼勳章是中國對外最高榮譽勳章，由國家主席頒發，用以表彰為中外友好交往、世界和平發展作出傑出貢獻的外籍人士。

曾獲中國「友誼勳章」部分政要：

●俄羅斯總統普京

●哈薩克前總統納扎爾巴耶夫

●古巴領導人勞爾.卡斯特羅

●泰國詩琳通公主

●柬埔寨太后莫尼列

●越共中央總書記阮富仲

●塔吉克總統拉赫蒙

●巴西前總統羅塞芙



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