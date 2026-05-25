伊朗局勢︱巴基斯坦司令晤王毅 指美伊戰事協議已接近達成

中共中央政治局委員、外交部長王毅今日（25日）在北京會見來華訪問的巴基斯坦國防軍司令兼陸軍參謀長穆尼爾元帥。穆尼爾在會上透露，目前美伊戰事的和平協議已接近達成，巴方將繼續全力推動。王毅對巴方所作的努力表示高度讚賞，並重申中方支持和平解決衝突。

巴方：中方可發揮更大作用

據新華社報道，會談期間，穆尼爾特別介紹了巴基斯坦在斡旋美伊戰事方面的最新進展。他明確表示，各方對達成協議已展現積極姿態，協議已接近完成階段。他強調，巴方願意繼續全力以赴，同時希望中方能進一步發揮國際影響力，為促成最終和平作出貢獻。

王毅回應指，巴基斯坦是值得各方信任的合格斡旋方，中方對巴方為維護地區和平所作出的艱辛努力表示讚賞與支持。他形容「和平雖然艱難但終將到來」。

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王毅會見巴基斯坦國防軍司令兼陸軍參謀長穆尼爾。 中國外交部

兩國重申「鐵桿友誼」

適逢中巴建交75周年，王毅在致辭中引述「疾風知勁草，烈火見真金」，強調無論國際形勢如何變化，中巴友誼始終堅如磐石，是國與國關係的典範。他指出，巴基斯坦軍方一直是促進兩國合作的重要力量，相信將為構建中巴命運共同體作出新貢獻。

穆尼爾則表示，巴方對「鐵桿友誼」深感自豪，並堅定支持及積極參與習近平主席提出的「一帶一路」等全球倡議。他承諾巴軍方將繼續全力推動中巴經濟走廊建設，深化兩國戰略協作。

此次會面除了鞏固中巴傳統戰略夥伴關係外，穆尼爾帶來的關於美伊局勢的正面消息，亦引發國際社會對中東及南亞地區局勢緩和的高度關注。