特朗普訪華︱習近平對台灣問題立場強硬 學者：讓美方認清對兩國關係「牽一髮而動全身」︱拆局

中美兩國元首今次會晤，台灣問題為其中一個重要議題。二人周四（14日）舉行雙邊會談後，美國國務卿魯比奧接受美國全國廣播公司（NBC）採訪時說：「截至今天，以及截至我們今天在這裡舉行會談後，美國在台灣問題上的政策沒有改變。」

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習近平及特朗普昨日舉行雙邊會談後，新華社發稿講述二人對談內容。其中習近平強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關系就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關系推向十分危險的境地。「台獨」與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎處理台灣問題。

魯比奧指美方對台問題上政策未變

魯比奧指出，北京在會談中提出台灣問題，而「我們總是會明確表明我們的立場，然後繼續討論其他議題」。

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魯比奧說，美國始終強調，「任何試圖以強迫或脅迫方式改變當前現狀的行為，都會帶來問題，而我們的政策並沒有改變」。



當被問及習近平有否要求特朗普停止向台灣出售武器時，魯比奧說，這個問題過去曾被討論過，但「並不是今天會談的重點」。他也指出，美國對台軍售是「由總統決定」的事務，而美國國會也在相關程序中扮演一定角色。

中方劃清不可逾越的紅線

對於今次兩國元首就台灣問題上的立場，中國新聞網報道，中國人民大學國際關係學院教授刁大明認為，中國領導人表明中方在台灣問題上的一貫立場，旨在讓美方充分認清台灣問題對於中美關係「牽一髮而動全身」的複雜性、敏感性、重要性，劃清不可逾越的紅線。



刁大明說，美方有責任慎之又慎行事，處理好台灣問題。當前形勢下，應作出正確選擇，反對「台獨」，停止對台軍售。恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，恪守在台灣問題上所作承諾，方能有效維護台海和平穩定，這是兩國利益的最大公約數。



此次會晤，兩國元首贊同將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位。習近平強調，「建設性戰略穩定」應該是合作為主的積極穩定，應該是競爭有度的良性穩定，應該是分歧可控的常態穩定，應該是和平可期的持久穩定。

維護台海和平是中美共同戰略利益所在

有評論認為，處理好台灣問題這一中美關係中最重要的問題，有助於推動實現分歧可控的常態穩定。



四川大學國際關係學院講席教授榮鷹說，堅決反對「台獨」，共同維護台海和平穩定是中美共同戰略利益所在，也是構建「中美建設性戰略穩定關係」的根本前提和重要保障。