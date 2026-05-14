習特會︱雙邊會談全球焦點 兩國元首開場白全文

今早，國家主席習近平為訪華的特朗普在人民大會堂東門廣場舉行歡迎儀式。隨後在人民大會堂內舉行全球關注的雙邊會談。以下為習近平與特朗普正式會談前的開場白。

相關新聞：特朗普訪華︱兩國元首進行雙邊會談 習近平：讓2026年成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份︱不斷更新

國家主席習近平：尊敬的特朗普總統先生，很高興在北京與你見面。這是您時隔九年再次訪華。我們的會面現在可以說是舉世矚目。當前，百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，世界走到新的十字路口。

習近平：世界走到新十字路口

中美兩國能否跨越所謂的修昔底德陷阱，開創大國關係新範式，能否攜手應對全球挑戰，為世界注入更多穩定性，能否照應兩國人民的福祉和人類前途命運，共同開創兩國關係的美好未來，這些可以說是歷史之問、世界之問、人民之問，也是我同您作為大國領導人需要共同書寫的時代答卷。

習近平表示，當前世界走到新十字路口。央視截圖

特朗普讚習近平是一位偉大的領袖。央視截圖

今年是美國獨立二百五十周年，我向你及美國人民表示祝賀。我始終認為，中美之間的共同利益大於分歧。中美各自成功是彼此的機遇，中美關係穩定是世界的利好。雙方合則兩利，鬥則俱傷，應當做夥伴而不是對手，相互成就，共同繁榮，走出一條新時代大國正確相處之道。我期待與總統先生就事關兩國和世界的重大問題交換意見，共同為中美關係這艘大船領好航、掌好舵，讓2026年成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份。我就先說這麼多，請總統先生講話。

相關新聞：特朗普訪華︱隨團魯比奧穿NIKE Tech惹熱議 與馬杜羅運動服同款

特朗普：我只說真話

特朗普：美國總統特朗普：好的，習主席，非常感謝您。首先，這是我前所未見的榮幸。我對那些孩子印像特別深刻，他們很快樂，很可愛。軍事方面很明顯，情況再好不過了。但那些孩子令人驚嘆，他們代表著太多，我知道他們對你意義重大。



你我相識已久，事實上，這是我們兩國元首之間最長久的關係。對我而言，這是一份榮幸。我們建立了極好的關係，相處融洽。遇到困難時，我們總能解決。我會致電給你，你也會致電給我。每當我們遇到問題，人們不知道，每當我們遇到問題，我們都能迅速解決。我們將共同擁有美好的未來。

對中國深表敬意，你所取得的成就。你是一位偉大的領袖，我對所有人都這樣說，你是一位偉大的領袖。雖然有人不喜歡我這樣說，但我還是要說，因為這是事實，我只說真話。我只想說，代表我們整個優秀的代表團，我們擁有最出色的企業家，最頂尖、可說是全球最優秀的企業家。我們擁有出色的人才，他們都與我同行。他們每一位都是如此。我們邀請了全球頂尖的三十位企業家，他們每一位都答應了。我邀請的不是公司的二、三把手，而是最高層。他們今天到來，是為了向你和中國致敬。他們期待貿易往來與商業合作。



我方將完全秉持對等原則。我十分期待我們的討論，這是一場重要的討論。有人說這可能是史上最重要的峰會。他們從未見過如此盛況。我可以說在美國，人們都在談論這件事。能與你同在是我的榮幸，能成為你的朋友是我的榮幸。中美關係將會比以往任何時候都更好。非常感謝。謝謝。