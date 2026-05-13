特朗普訪華｜空軍一號抵達北京 由國家副主席韓正接機

美國總統特朗普（Donald Trump）5月13日晚乘專機抵達北京，開始對中國進行國事訪問。中國國家副主席韓正、中國駐美大使謝鋒攜儀仗隊到機場迎接。

北京鋪設紅地毯熱烈歡迎特朗普。300名身穿藍白制服的中國兒童揮舞着中美兩國國旗，迎接特朗普走下空軍一號的舷梯。他的兒子埃里克（Eric Trump）與媳婦勞拉（Lara），以及商業大亨馬斯克（Elon Musk）先後走下舷梯。

為了彰顯這次訪問的重要性，中國國家副主席韓正親自在舷梯下迎接。韓正被廣泛視為習近平的外交特使，他曾出席特朗普2025年的就職典禮。

2017年特朗普訪華時，是由時任政治局委員、中央外辦主任楊潔篪接機。今次由國家副主席韓正接機，官員級別更高。

韓正與特朗普一同走過紅毯，孩子們用國語高喊「歡迎！歡迎！熱烈歡迎！」。美國總統隨後與孩子們擊掌致意，然後登上等候的車隊。