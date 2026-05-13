王毅與巴基斯坦副總理通電話 冀巴方加大斡旋解決霍爾木茲問題

中共中央政治局委員、外交部長王毅12日晚同巴基斯坦副總理兼外長達爾通電話。

達爾介紹了巴方斡旋伊朗與美國接談近期情況，感謝中方支持巴方促談努力，期待同中方加強協調配合，共同為維護區域和平穩定發揮積極作用。

王毅重申中方原則立場，讚賞巴方促成美伊談判並延長臨時停火，希望巴方保持信心、加大斡旋，為妥善解決霍爾木茲海峽開放問題、早日恢復地區和平做出貢獻，這也是國際社會的普遍願望。中方將繼續支持巴方的調解並為此做出自己的努力。

王毅表示，再過幾天中巴兩國將迎來建交75週年紀念日，雙方要共同辦好紀念活動，密切高層交往，加強戰略溝通，鞏固鐵桿友誼，推進務實合作，更好維護彼此核心利益和中巴共同利益，推動中巴全天候戰略合作夥伴關係邁上新台階。面對變亂交織的世界，雙方應在聯合國等多邊平台發出中巴正義聲音，共同捍衛多邊主義。

達爾表示，巴方願以兩國建交75週年為契機，同中方深化全方位合作，密切多邊協作，推動巴中全天候戰略合作夥伴關係取得新發展。