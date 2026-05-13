Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

王毅與巴基斯坦副總理通電話 冀巴方加大斡旋解決霍爾木茲問題

大國外交
更新時間：05:26 2026-05-13 HKT
發佈時間：05:26 2026-05-13 HKT

中共中央政治局委員、外交部長王毅12日晚同巴基斯坦副總理兼外長達爾通電話。

達爾介紹了巴方斡旋伊朗與美國接談近期情況，感謝中方支持巴方促談努力，期待同中方加強協調配合，共同為維護區域和平穩定發揮積極作用。

王毅重申中方原則立場，讚賞巴方促成美伊談判並延長臨時停火，希望巴方保持信心、加大斡旋，為妥善解決霍爾木茲海峽開放問題、早日恢復地區和平做出貢獻，這也是國際社會的普遍願望。中方將繼續支持巴方的調解並為此做出自己的努力。

王毅表示，再過幾天中巴兩國將迎來建交75週年紀念日，雙方要共同辦好紀念活動，密切高層交往，加強戰略溝通，鞏固鐵桿友誼，推進務實合作，更好維護彼此核心利益和中巴共同利益，推動中巴全天候戰略合作夥伴關係邁上新台階。面對變亂交織的世界，雙方應在聯合國等多邊平台發出中巴正義聲音，共同捍衛多邊主義。

達爾表示，巴方願以兩國建交75週年為契機，同中方深化全方位合作，密切多邊協作，推動巴中全天候戰略合作夥伴關係取得新發展。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
九龍城43歲女子家中燒炭亡 據悉為樂風集團創辦人周佩賢
九龍城43歲女子家中燒炭亡 據悉為「楚撚記 」老闆、樂風集團創辦人周佩賢
突發
6小時前
樂風創辦人周佩賢輕生 疑百億王國陷財困 曾靠「輕資產」發圍 旗艦商廈淪銀主盤
樂風創辦人周佩賢輕生 疑百億王國陷財困 曾靠「輕資產」發圍 旗艦商廈淪銀主盤
商業創科
6小時前
李泳漢老婆Conny急鎖社交網避風頭？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 錄音流出與大新抱有關
李泳漢老婆Conny急鎖社交網避風頭？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 錄音流出與大新抱有關
影視圈
11小時前
子母®扎根香港營養教育十三載 以微小習慣成就下一代大健康
企業資訊
22小時前
伍仲衡為李家鼎難過 創作《PK之王》諷李泳漢「靠父蔭廢柴」：好耐未試過咁有靈感。
伍仲衡為李家鼎難過 創作《PK之王》諷李泳漢「靠父蔭廢柴」：好耐未試過咁有靈感
影視圈
9小時前
李修賢轟李泳漢「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父幹 爆李家鼎一生勞碌養施明
李修賢轟李泳漢「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父幹 爆李家鼎一生勞碌養施明
影視圈
9小時前
陳自瑤、王浩信激罕公開互動  13歲愛女母親節送驚喜穿針引線  QQ戀情曝光父母同心護航
陳自瑤、王浩信激罕公開互動  13歲愛女母親節送驚喜穿針引線  QQ戀情曝光父母同心護航
影視圈
12小時前
結業潮｜開業11年高峰期擁4間分店 美心集團旗下URBAN Café Commune 全線結業 美心：租約期滿不再續約
結業潮｜開業11年高峰期擁4間分店 美心集團旗下URBAN Café Commune 全線結業 美心：租約期滿不再續約
社會
17小時前
市監局有條件批准騰訊收購喜馬拉雅 禁止提高平台價格 騰訊音樂盤前升8%
市監局有條件批准騰訊收購喜馬拉雅 禁止提高平台價格 騰訊音樂盤前升8%
商業創科
12小時前
觀塘新商場「三布目Scramble Hill」將開幕！180+餐飲零售新店進駐 一田/松屋/雲川米線/享樂烘焙
觀塘新商場「三布目Scramble Hill」將開幕！180+商戶進駐 一田/松屋/雲川米線陸續登場
時尚購物
14小時前