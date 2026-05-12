特朗普訪華•前瞻｜9年前故宮晚宴獲「帝王級」待遇 簽值2535億美元經貿合作｜一文看清

2017年11月8日至10日，特朗普於其首個總統任期內首次對中國進行國事訪問。3日行程中，特朗普與國家主席習近平會談，雙方共同參觀故宮、欣賞京劇，還見證了中美企業簽署多份合作文件，總經貿金額逾2535億美元，刷新世界經貿合作史紀錄。

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11月8日下午，特朗普總統和夫人梅拉尼婭乘專機抵達北京首都國際機場。習近平和夫人彭麗媛在故宮寶蘊樓迎接，雙方茶敘、親切交談，特朗普用平板電腦展示外孫女阿拉貝拉用中文演唱歌曲《我們的田野》《我的好媽媽》、背《三字經》和古詩的影片，習近平誇獎其中文水平可以「打滿分」，並稱其為中美友好的使者。

故宮建福宮舉行晚宴

隨後，兩國元首夫婦共同參觀故宮前三殿（太和殿、中和殿、保和殿），觀看鐘錶、木器、金屬器、陶瓷、紡織品、書畫等文物修復技藝展示和珍品文物展，並在暢音閣欣賞京劇表演《梨園春苗》、《美猴王》、《貴妃醉酒》。當晚兩國元首在故宮建福宮進行小範圍晚宴，這是1949年新中國成立以來，罕有外國元首在故宮內接受此「帝王級」規格接待。

11月9日上午，習近平與特朗普舉行小範圍和大範圍會談，討論中美關係、朝鮮半島、台海、貿易及全球合作等話題。習近平指出，太平洋足夠大，容得下中美兩國，合作是中美兩國唯一正確選擇，共贏才能通向更好未來。雙方同意充分用好「外交安全、全面經濟、社會和人文、執法及網絡安全」這4個高級別對話機制，加強兩軍各層級交往和對話。

簽經貿合作額達2535億美元

會後兩人共同出席中美企業家對話會閉幕式，雙方共同見證了能源、製造業、農業、航空、電氣、汽車等合作文件的簽署，經貿合作總金額高達2535.2億美元，刷新世界經貿合作史紀錄。

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11月9日下午，兩國元首共同會見記者，隨後特朗普會見時任國務院總理李克強。當晚晚宴在人民大會堂金色大廳舉行，除兩國元首夫婦外，第十八屆、十九屆中央政治局常委（李克強、張德江、俞正聲、張高麗、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、劉雲山、王岐山）均出席，規格極高。

11月10日上午，特朗普結束對華國事訪問，從北京啟程前往越南峴港出席APEC領導人非正式會議。梅拉尼婭則留在北京，參觀北京動物園大熊貓館，並登上慕田峪長城。