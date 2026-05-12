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習特會︱特朗普將參觀天壇今日停開放 防彈「野獸」專車現身京鬧市

大國外交
更新時間：12:40 2026-05-12 HKT
發佈時間：12:40 2026-05-12 HKT

美國總統特朗普應國家主席習近平之邀，周三晚抵達北京，展開國事訪問。特朗普將會參觀的天壇公園，12日突停止開放，已購票者可獲退票。相信是為特朗普到訪作準備。

天壇公園11日發公告，指因「古建維護，2026年5月12日天壇公園祈年殿及圜丘、回音璧景點暫停開放」，已購票遊客可以按原途徑辦理退款。

美國特勤人員車隊已駛入北京市區，為特朗普周三抵京訪問作最後準備。Ｘ
美國特勤人員車隊已駛入北京市區，為特朗普周三抵京訪問作最後準備。Ｘ
美國特勤人員車隊已駛入北京市區，為特朗普周三抵京訪問作最後準備。Ｘ
美國特勤人員車隊已駛入北京市區，為特朗普周三抵京訪問作最後準備。Ｘ

至於日前多架美國空軍C-17飛抵北京，相信是運載特朗普訪華所需的座架、設備及物資。有民眾12日在北京市區拍攝到，美國特勤局的車隊，由北京首都機場開往市區，當中包括兩輛防彈的總統座駕「野獸」，以及其他特勤人員支援車輛。

相關新聞：習特會｜外交部：特朗普應習近平邀請周三訪華 美國官員：料談及伊朗及AI等議題

據目前公開的行程，特朗普會在周四與習近平舉行會談，之後到天壇參觀。

 

 

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