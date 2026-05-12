習特會︱天壇今停開放 四季酒店嚴密布防 總統座駕「野獸」現身京鬧市

美國總統特朗普（Donald Trump）應中國國家主席習近平邀請，將於明晚（13日）飛抵北京，展開為期三天的國事訪問。隨着重頭戲「習特會」即將於周四（14日）登場，北京城內的保安級別已全面升級。特朗普專屬防彈座駕「野獸」今日（12日）率先現身北京街頭；盛傳其下榻的北京四季酒店一帶警力大增；而預定作為兩國元首參觀行程的天壇公園，多個核心景點今日亦突告封閉，為迎接特朗普大駕作最後準備。

美軍C-17運載物資 專車「野獸」駛入市區

據內地民眾拍攝到的片段顯示，美國特勤局的專屬車隊今日已由北京首都機場浩浩蕩蕩開往市區，當中包括兩輛被稱為「野獸」的防彈總統座駕，以及多輛特勤人員支援車。據悉，多架美國空軍C-17運輸機日前已相繼飛抵北京，相信是負責運載特朗普訪華所需的通訊設備、安保物資及專用車隊。

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美國特勤人員車隊已駛入北京市區，為特朗普周三抵京訪問作最後準備。Ｘ

美國特勤人員車隊已駛入北京市區，為特朗普周三抵京訪問作最後準備。Ｘ

四季酒店停接預訂 進出需過安檢查證

住宿方面，盛傳特朗普此行將下榻距離美國駐華大使館僅約10分鐘步程的北京四季酒店。有別於昨晚訪客仍能自由通行的情況，該酒店今日已實施嚴格管制，各對外出入口均拉上閘門並架設安檢設施，周邊增派大量警力及警車駐守，所有進出人士均必須接受身分查核。目前在各大旅遊預訂平台上，該酒店於12日至15日期間均顯示「沒有房源」，已全面停止接受對外預訂。



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天壇核心景點突停開放

根據目前公開的行程安排，特朗普預計於周四與習近平舉行雙邊會談，並於同日下午在習近平陪同下，參觀明清兩代皇帝用作祭祀的天壇。

天壇公園管理處昨日（11日）發出公告，指因「古建維護」關係，園內的祈年殿、圜丘及回音壁等標誌性景點於今日（12日）暫停開放，已購票遊客可按原途徑辦理退款；而園方亦已宣佈於13日至14日期間全面暫停開放。

由於事出突然，大批原本計劃參觀核心景點的中外遊客只能食閉門羹。有遊客隔着關閉的大門，努力透過狹窄的門縫一窺祈年殿面貌；亦有導遊向團友明言：「為什麼我們今天一定要來天壇呢？因為明天就不開放了。」不少遊客均心知肚明，紛紛議論指景點封閉是「因為特朗普要來」。

中國外交部日前已正式公布特朗普的訪華行程。外界預料，兩國元首除了就經貿及關稅等議題交涉外，亦會聚焦探討伊朗局勢及人工智能（AI）發展等全球性核心議題。