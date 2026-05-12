2017習特會｜宮保雞丁登國宴菜單 特朗普外孫女中文演才藝成焦點

特朗普（Donald Trump）上一次正式訪問中國是在2017年11月8日至10日。這是特朗普首個總統任期內的國事訪問。當時他在北京停留了三天，期間習近平在故宮進行了規格極高的接待，中美雙方共同見證約2,500億美元經貿協議的簽署。

2017年11月9日晚，中國國家主席習近平在人民大會堂金色大廳設國宴款待時任美國總統特朗普。國宴菜單被傳至網上，引發不少網民熱議。據悉，這份菜單是由獲邀出席的小米創辦人雷軍在微博上分享而曝光。

2017年，小米創辦人雷軍在微博上曝光歡迎特朗普的國宴菜單。 雷軍微博

2017年，小米創辦人雷軍在微博上曝光歡迎特朗普的國宴菜單。 雷軍微博

2017年，小米創辦人雷軍在微博上曝光歡迎特朗普的國宴菜單。 雷軍微博

這場國宴的菜單以「簡約、親民」為特色，主菜共有6道，其中包含多道知名川菜，且特別考慮了特朗普喜愛牛肉與甜食的口味。據說，宮保雞丁和水煮東星斑是知名四川菜，因此一些網友說著是不是特意這樣安排，因為特朗普在中國也被稱為「川普」。

2017 年北京國宴菜單

冷盤 (Hors d'Oeuvres)

主菜：

椰香雞豆花 (Coconut Flavored Chicken Soup)：一種四川傳統名菜，口感如豆花般細嫩。

奶汁焗海鮮 (Seafood Chowder)。

宮保雞丁 (Kung Pao Chicken)：在美國廣受歡迎的經典中菜。

番茄牛肉 (Stewed Beef Steak in Tomato Sauce)：被認為是針對特朗普喜愛「熟牛肉配番茄醬」口味的特別設計。

上湯鮮蔬 (Braised Vegetables in Premium Broth)。

水煮東星斑 (Grouper Fillets in Hot Chili Oil)：另一道川式名菜。

點心、水果冰淇淋 (Pastries, Fruits & Ice Cream)。

飲品：咖啡、茶。

配酒：中國河北產的 2009 年長城干紅 與 2011 年長城干白。

特朗普外孫女中文演才藝。 新華社視頻截圖

此外，值得一提，宴會中，特朗普特意安排身在美國的5歲外孫女阿拉貝拉（Arabella Kushner）通過視頻的方式用流利的中文向習近平和彭麗媛打招呼，以及用中文演唱歌曲、背《三字經》和古詩，「意外」成為當晚高規格宴會的亮點。

