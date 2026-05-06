英國制裁中國和香港實體 華駐英使館提嚴正交涉

英國公布新一波針對俄羅斯的制裁名單，當中包2家在中國內地及香港的實體，指它們涉及向俄羅斯供應無人機技術和零組件及各式關鍵軍需品、支援俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭。中國駐英大使館說，已就此向英方嚴正交涉。

根據英國政府制裁資料庫，入列制裁名單的有香港M9 LOGISTICS及其旗下公司「上海石冉國際貨運代理」。

英國除了既有的對俄制裁法規基礎外，今天更首次動用與人口販運、偷渡和非法移民有關法規，制裁向俄羅斯軍工業供應外籍勞工、以及為俄羅斯在戰爭前線供應外籍兵員的各國實體和個人。

今天總計有35個實體和個人入列制裁名單。以國籍和營運地址為準，相關實體和個人分別來自俄羅斯、白俄羅斯、中國（含香港）、泰國、喀麥隆、印度、孟加拉、古巴、肯亞、阿拉伯聯合大公國。

英國外交部指出，遭制裁的實體和個人以欺瞞手段從不同國家地區招募、引誘移工或移民，將他們送往戰場當「炮灰」，或者運往俄羅斯兵工廠從事勞動，包括生產無人機。

中國駐英大使館發言人回應事件，指中國堅決反對英方實施沒國際法依據的單邊制裁、損害中國企業的行徑，已就此向英方嚴正交涉。發言人同時敦促英方立即糾正錯誤，撤銷有關中國實體的制裁，並將採取有力措施維護中國企業合法權益。