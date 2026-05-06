伊朗局勢｜王毅會見伊外長：全面止戰刻不容緩 堅持談判尤為重要

在中東局勢持續緊張之際，伊朗外長阿拉格齊（Hossein Amir-Abdollahian）於周三（6日）應邀訪問北京，並與中共中央政治局委員、外交部長王毅舉行會談。王毅在會談中強調，當前戰事已處於「戰與和轉換的關鍵節點」，全面停火已是刻不容緩，中方願意為中東地區局勢降溫、恢復和平安寧發揮更大作用。

中方願加大力度斡旋

據鳳凰衛視報道，王毅向阿拉格齊表示，戰事持續兩個多月，不但為伊朗人民帶來嚴重損失，更對地區及世界和平穩定造成嚴重衝擊，中方對此深感痛惜。王毅明確指出：「全面止戰刻不容緩，重啟戰端更不可取，堅持談判尤為重要。」他重申，中方願以支持中東地區和平為目標，進一步致力於緩和局勢，消弭戰事。

伊朗感謝中方「站在歷史正確一邊」

阿拉格齊表示，在戰事期間，他與王毅已進行了三次通話，雙方保持密切溝通。他形容中國是伊朗的「好朋友」，並相信在當前新形勢下，兩國的協作將會比過去更為堅定。阿拉格齊對中方就美以掀起戰事所持的立場表示讚賞，並感謝中方「站在了歷史正確的一邊」，指這場強加於伊朗的戰爭是「明顯的侵略」，違反了所有國際法。

據悉，阿拉格齊此次是在結束對巴基斯坦、阿曼及俄羅斯的穿梭外交後到訪中國。外界分析指出，美國前總統特朗普預計將於下周訪華，伊朗戰事及霍爾木茲海峽的航行安全問題，料將成為中美雙方討論的重點之一。