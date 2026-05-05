中國裁軍大使聯合國點名日本 「對擁有核武問題上消極言行不斷」

央視新聞報道，當地時間周一（4日），在聯合國紐約總部舉行的《不擴散核武器條約》第十一次審議大會上，中方就防止核武器擴散闡述立場，指出個別國家在核不擴散問題上奉行雙重標準，正在削弱條約權威和國際原子能機構保障監督體系。中國同時特別點名日本近年來在擁核問題上的負面動向，強調國際社會應保持高度警覺。



中國裁軍大使沈健在會上表示，防止核武擴散是《不擴散核武條約》的核心目標之一。當前全球戰略安全環境持續惡化，個別國家奉行雙重標準處理核不擴散問題，嚴重動搖廣大無核武國家對條約權威和國際原子能總署保障監督體系的信心。

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沈健說，中國堅決反對核武擴散，主張全面、忠實、平衡履行《不擴散核武條約》各項義務，願同國際社會一道，維護加強以條約為基石的國際核不擴散體系。



中國指出，應降低核武在國家安全政策中的作用。目前，部分核武國家及其盟友不斷強化和共享延伸威懾安排，相關「友善核擴散」趨勢令人擔憂。



中方呼籲核武國家將部署在境外的核武全部撤回本國，參與「核武共享」「延伸威懾」安排的國家停止升級甚至在其他地區複製相關安排，應防止透過「核武共享」擴散核武。



中方也在發言中指出，近年來，日本在擁有核武問題上消極言行不斷，推動修改和平憲法「無核三原則」，擴充遠程打擊能力，尋求盟國在日本部署核武。

國際社會要保持高度警惕，加強監督核查，嚴肅對待敏感核材料生產能力與消耗之間的嚴重失衡問題，堅決遏制相關國家擁核圖謀。

