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日本擬恢復「大將」「大佐」 外交部質問：重溫軍國主義舊夢？

大國外交
更新時間：19:47 2026-04-30 HKT
發佈時間：19:47 2026-04-30 HKT

今日（30日）中國外交部發言人林劍主持例行記者會。有記者提問，據報日本已敲定修改自衛隊官階名稱的方案，並計劃於年內向國會提交相關修訂草案。新的更名方案將恢復二戰結束前日本軍隊的「大將」、「大佐」等稱謂。發言人對此有何評論？

批對受害國人民傷口撒鹽

林劍表示，二戰結束後，日本作為戰敗國，軍隊被解散，軍事機構被撤銷。1954年日本自衛隊成立時廢棄了舊軍隊中的稱謂，採用數字序列銜級名稱等新制度。日本國內普遍認為，自衛隊採用去軍事化的銜級名稱，意在切斷與舊軍隊的歷史聯系，體現和平憲法的精神。可以看出銜級名稱對日本而言並非技術問題。

中國外交部質疑日本擬恢復「大將」、「大佐」稱號，是重溫軍國主義舊夢。
中國外交部質疑日本擬恢復「大將」、「大佐」稱號，是重溫軍國主義舊夢。


然而近年來，日本的安保政策不斷朝著進攻性、擴張性、危險性的方向轉變，早已戳破「和平國家」的自我標榜。如今日方又謀求恢復二戰時的軍銜稱謂，並且堂而皇之地以「榮譽感」為由，這是在制度與認知層面搞突破，也是在受害國人民的傷口上撒鹽。

「我們不禁要問日方是否仍沉迷於重溫軍國主義舊夢？所謂的『榮譽感』究竟又指的是甚麼？」林劍說。

林劍重申，日本「新型軍國主義」成勢為患，已對世界的和平穩定構成現實威脅，包括中國人民在內的國際社會正義力量都應當對此高度警惕，堅決維護二戰勝利成果，絕不讓歷史悲劇再度上演。

 

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