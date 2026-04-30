王毅同澳洲外長戰略對話 黃英賢：澳方不支持「台獨」

中國外交部長王毅昨日（29日）在北京同澳洲外長黃英賢舉行第八輪中澳外交與戰略對話。王毅深入闡述中方在台灣問題上的立場，黃英賢表示，澳方堅持一個中國政策，不支持「台獨」，希望台灣問題得到和平解決。

會談上，王毅表示，國家主席習近平去年同澳洲總理阿爾巴尼斯進行戰略溝通，為兩國關係注入新的動力。中方願同澳方一道落實好兩國領導人重要共識，保持高層交往，加強溝通協調，深化互利合作，鞏固兩國關係向好勢頭。

王毅同澳洲外長黃英賢舉行戰略對話。 中國外交部

他也提到，中國同太平洋島國的友好合作不針對第三方，澳方應客觀理性看待。作為亞太經合組織輪值主席，中方願同包括澳方在內的各方加強合作，激活和振興亞太共同體進程。中澳應共同維護全球自由貿易體系和產供鏈穩定暢通，為熱點問題的政治解決發揮建設性作用。

王毅同澳洲外長黃英賢舉行戰略對話。 中國外交部

王毅亦深入闡述了中方在台灣問題上的立場。黃英賢表示，澳方堅持一個中國政策，不支持「台獨」，希望台灣問題得到和平解決。黃英賢稱，澳中經濟高度互補，密切經貿等各領域合作符合雙方共同利益；澳方積極支持中國主辦亞太經合組織領導人非正式會議（APEC），不排斥任何國家為島國發展開展合作，願同中方共同維護國際規則、確保能源安全。