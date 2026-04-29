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王毅：面對強權霸凌 不能任由誰拳頭硬誰說了算

大國外交
更新時間：15:47 2026-04-29 HKT
發佈時間：15:47 2026-04-29 HKT

中共政治局委員、外長王毅今日（29日）在北京會見第80屆聯合國大會主席、德國前外長貝爾伯克。他指出，當今世界動蕩加劇，個別國家奉行實力至上，公然挑戰聯合國地位和作用。面對逆風逆流，要堅守團結合作正道，不能任由叢林法則當道。

王毅指出，面對強權霸凌，要守護公道正義，不能任由誰拳頭硬誰說了算。支持聯合國、重振聯合國、壯大聯合國正當其時。中國始終立足大局、著眼長遠，堅決捍衛聯合國憲章宗旨和原則，做出了經得起歷史和時間檢驗的中國貢獻。

王毅又提到，今年是中國恢復聯合國合法席位55周年，聯大第2758號決議徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國代表權問題，得到聯合國系統普遍遵守，中方對此表示讚賞，並反對任何挑戰該決議權威的言行。

新華社報道，貝爾伯克感謝中方長期堅定支持聯合國和聯大工作，表示中國作為聯合國創始成員國、安理會常任理事國，在捍衛多邊主義、維護國際法、推進和平、發展、人權三大支柱業務方面發揮著重要引領作用。

貝爾伯克表示，當前多邊主義承壓加劇，聯合國憲章遭到直接攻擊，各國比以往任何時候更需要團結在一起，支持聯合國。習近平主席曾表示，歷史是最好的教科書。聯合國80年歷程表明，面對層出不窮的全球性挑戰，沒有一個國家包括大國可以獨自應對，只有各方攜手才能共同應對、共同進步。她並表示，本屆聯大將繼續遵守第2758號決議。

 

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