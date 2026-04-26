王毅晤緬甸新總統 敏昂萊承諾：加大打擊網騙電詐

據新華社報導，中共中央政治局委員兼外交部長王毅，25日在緬甸首都內比都，會見了緬甸新任總統敏昂萊。敏昂萊在會上承諾，將會加大力度打擊在其境內猖獗的網絡賭博及電信詐騙活動，並切實保護中方人員及項目安全。

敏昂萊：堅定恪守一中原則

王毅首先轉達了國家主席習近平對敏昂萊的祝賀及親切問候。敏昂萊對此表示衷心感謝，並請王毅轉達他對習主席的良好祝願。

敏昂萊在會談中強調，緬方始終視緬中關係為最重要的雙邊關係，將堅定不移恪守「一個中國」原則，並高度讚賞及積極支持中方提出的全球倡議。他表示，緬甸新政府期待與中方加強高層交往，推進「緬中經濟走廊」建設，並在能源、經貿、基建等領域深化合作。

在安全問題上，敏昂萊明確承諾，絕不允許在緬甸境內發生任何有損中國利益的行為，並將繼續加大力度，打擊網絡賭博及電信詐騙等跨境犯罪活動。

緬甸總統敏昂萊會見王毅。

緬甸總統敏昂萊會見王毅。

王毅：中方「三個堅定支持」不變

王毅在會上重申，中國對緬甸的政策是一以貫之的，可以概括為「三個堅定支持」，即：堅定支持緬甸走符合本國國情的發展道路；堅定支持緬甸維護國家主權、安全和領土完整；以及堅定支持緬甸實現國家和平與民族和解。

王毅表示，中方願同緬方合作，堅決並徹底剷除網賭電詐此一「毒瘤」。同時，中方將繼續在多邊國際平台為緬甸發聲，支持緬甸參與更多的對話合作機制。

訪問期間，王毅亦同緬甸外長丁貌瑞舉行會談，並共同見證了中方援助緬甸活動板房的交接，以及兩國航天部門合作諒解備忘錄的交換。