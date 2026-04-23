中國前駐美大使李道豫逝世 曾與克林頓激辯令對方臉紅

上世紀90年代中國常駐聯合國代表、中國駐美國大使李道豫，4月20日逝世，享年94歲。李道豫長期從事多邊和雙邊外交工作，參與過中國在多個重大外交問題上的決策和處理，2019年被授予「外交工作傑出貢獻者」國家榮譽稱號。

獲「外交工作傑出貢獻者」稱號

李道豫1932年8月生於上海，安徽合肥人，1952年進入外交部，80年代擔任外交部國際司司長、外交部部長助理；1990年至1993年，升任常駐聯合國代表、大使（副部級），1993年至1998年擔任駐美大使。

李道豫經歷了上世紀90年代中美關係從低潮走向高潮的全過程。1993年3月，美國克林頓政府剛剛上台就對中國推出「最惠國待遇」與「人權問題」掛鈎政策，如果中國不就範，就要在一年限期後取消最惠國待遇。李道豫對此沉著應對，堅守立場，最終在美國工商界的反對下，克林頓在一年後主動終止這個錯誤做法。

1995年美國政府允許台灣領導人李登輝訪美事件，使兩國關係降到最低點。李道豫與克林頓進行了激烈的交鋒。「我把這個問題的嚴重性擺出來，並申明了中國的立場，當時克林頓總統的臉都漲紅了。」李道豫憶述，從1995年6月到10月，中美兩國首都沒有對方大使。他當時也奉調回國述職以示抗議，直至美方承諾遵守一個中國原則後，他才奉命返任。

2009年，李道豫被問及如何概括外交工作的特點，他引用魯迅的詩句作答：橫眉冷對千夫指，俯首甘為孺子牛。他常說：「外交官手裡沒有槍，但心裏有祖國，就甚麼都不怕。」