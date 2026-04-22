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美列中國大蒜為國安威脅 駐美大使謝鋒：做夢也想不到

大國外交
更新時間：16:33 2026-04-22 HKT
發佈時間：16:33 2026-04-22 HKT

「中國大蒜更是做夢也沒想到有朝一日會被列為『國家安全威脅』。」中國駐美國大使謝鋒周一（20日）在一個論壇上發表演講時，以此譏諷美國近年泛化國家安全概念，將經貿科技問題無理擴大，呼籲美方應回歸常識與理性。

美列中國大蒜為國安威脅。 unsplash
美列中國大蒜為國安威脅。 unsplash

綜合內媒報道，謝鋒在演講中直言，維護國安天經地義，但不應濫用，不能將國安當成一個「筐」，甚麼都往裡裝。他舉例指，中國電動車被惡意冠上「帶輪子的數據收集器」之名，起重機亦被指控安裝了不知在何處的間諜裝置，如今連大蒜亦榜上有名。

相關新聞：美國防部將中國貨櫃起重機視為潛在間諜工具 可情蒐兼癱瘓港口

據悉，將中國大蒜與國安掛鈎的說法，早於2023年已由佛羅里達州聯邦參議員斯科特等政客提出。斯科特當時聲稱，中國大蒜的種植方式存在「重大安全威脅」，更引用未經證實的網絡傳聞，指控其或在污水環境中種植，並以此為由要求美國商務部展開國安調查。

中國外交部發言人毛寧早前亦曾就此回應，稱相關言論引發中國網民群嘲，並批評美方不過是為大搞保護主義、遏制中國發展尋找幌子。她奉勸美方一些政客「多一些常識和理性，免得貽笑大方」。

事實上，加拿大麥吉爾大學的科學研究辦公室曾表示，並無證據表明中國在種植大蒜時使用污水作為肥料。

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