日艦駛經台海 中方斥蓄意挑釁錯上加錯

日本海上自衛隊護衛艦「雷」號於周五（4月17日）航經台灣海峽，引發中方強烈反應。中國外交部及國防部均對此舉表示堅決反對，批評日方蓄意挑釁、錯上加錯，並已向日方提出強烈抗議。

國防部促日迷途知返

中國國防部新聞發言人張曉剛證實，解放軍東部戰區已組織海空兵力，對日本「雷」號驅逐艦的過航行動進行全程跟監及有效管控。他批評日方此舉是向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，只會激起中國人民更大的義憤。

張曉剛指出，此前日本首相高市早苗已發表涉台言論，至今不思悔改，形容日方是「一錯再錯」。他敦促日方恪守一個中國原則及中日四個政治文件精神，迷途知返，切勿在錯誤的道路上越走越遠。

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外交部：暴露武力介入圖謀

外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上表示，日方派艦進入台灣海峽是「耀武揚威」，再次暴露其部分人士企圖武力介入台海、破壞地區和平穩定的危險圖謀。他強調，此舉嚴重損害中日關係的政治基礎，並嚴重威脅中國的主權與安全。

郭嘉昆重申，台灣問題是不可逾越的紅線，敦促日方切實反思、懸崖勒馬。

據日本共同社引述消息人士稱，此次為高市早苗政府自去年10月上台後，首次有海上自衛隊艦艇通過台灣海峽。然而，自2024年9月護衛艦「漣」號首次過航後，日本艦艇進入台海的行動已非首次，去年2月及6月亦有同類紀錄。據悉，為避免刺激中方，日本政府過去一度避免派遣艦艇駛入台灣海峽。