蘇林結束訪華｜廣西體驗AI翻譯眼鏡 聯合聲明加強鐵路合作

越共總書記、越南國家主席蘇林昨日結束4天訪華行程，搭乘綠皮火車專列從廣西返越。此次訪問最後一日，他在南寧體驗「廣西製造」AI翻譯提詞眼鏡。中越發布聯合聲明稱，將鐵路合作作為兩國戰略合作新亮點，中國願與越南在鐵路領域開展貸款、技術、培訓、工業能力等合作，指導中國優質企業參與鐵路建設。雙方亦加強執法安全合作，越南願作為共同創始國，加入國際打擊電信網絡詐騙聯盟。

蘇林一行昨日上午到訪位於南寧的中國—東盟人工智能創新合作中心，現場體驗廣西本土企業邁越科技的AI翻譯提詞眼鏡。廣西壯族自治區黨委書記陳剛講解：「我說甚麼，您就能看到講話的越南文。」蘇林則笑着點頭稱：「看到了。」

乘中國高鐵總時長達12小時

蘇林其後來到越南中央學舍區舊址，出席在南寧舉行的2026年越中邊民大聯歡啟動儀式。1950年代初，越南前領導人胡志明向中共開國領袖毛澤東提議，在廣西南寧市郊區建立一所越南革命幹部培訓學校。由此，中央學舍區於1951年成立，出於保密需要對外稱廣西南寧育才學校。

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官媒視頻顯示，蘇林率代表團昨日上午結束在南寧訪問後，由中央對外聯絡部部長劉海星陪同，乘坐專車直達南寧東站火車月台，登上綠皮火車專列啟程回國。

蘇林前日乘坐高鐵，從北京抵達南寧。蘇林在4天訪華行程中，兩度乘搭中國高鐵，總時長達12小時，在訪華外國領導人中創紀錄。

據越通社報道，蘇林前晚與陳剛會面時說，廣西曾是越南爭取民族獨立事業中的「大後方」。希望廣西繼續發揚友好情誼，在與越南各地方的合作中實現戰略對接，特別是在貿易、基礎設施方面保障通關順暢，加快推進鐵路、公路、海路等多式聯運，優先鐵路合作，其中包括同登－河內和芒街－下龍－海防等標準軌鐵路項目。

中越兩國領導人周三會面後，中國官媒昨日發布中越聯合聲明，稱雙方同意加快兩國發展戰略對接，落實好共建「一帶一路」倡議和「兩廊一圈」框架對接合作規劃，推動雙邊貿易同基礎設施、物流和市場互聯互通相結合，推動兩國鐵路對接並連接至中亞和歐洲。雙方簽署同登－河內、芒街－下龍灣－海防標準軌鐵路線路規劃項目實施協議。

聲明還提到雙方探索開展關鍵礦產合作，並加強民航領域合作，歡迎越南航空公司引進和運營中國商用飛機。