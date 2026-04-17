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中國駐日本大使館提醒 在日中國公民注意人身安全

大國外交
更新時間：09:53 2026-04-17 HKT
發佈時間：09:53 2026-04-17 HKT

中國駐日本大使館周五（17日）發文提醒在日中國公民注意人身安全。通告指出，日本社會治安環境持續惡化。據日本警察廳統計，2021年至2025年，日本涉嫌違反刑法的犯罪案件逐年增加，自56.8萬件增加至77.4萬件。殺人、搶劫、放火、強姦、拐賣、猥褻等重罪由8821件增長至15086件，增長約71%。

關相關新聞：中國駐日大使館接連遭到恐怖威脅 闖館自衞隊員利刀照曝光

近日，日本自衛隊現役人員持刀翻牆闖入中國駐日本大使館，右翼分子公然滋擾觀看馬拉松比賽的中國公民，中國留學生在東京街頭遭「撞人族」衝撞，香港遊客在北海道某餐廳遭毆打。有關案件反映出日本國內右翼勢力活動日益猖獗，針對中國公民的歧視性案件顯著增加，在日中國公民安全風險不斷上升。

相關新聞：澀谷神秘婦街頭惡意撞飛台女孩 日人證實街頭存「撞人族」

中國駐日本大使館鄭重提醒在日中國公民切實提高安全防範意識，加強自我保護，盡量結伴外出，避免前往治安較差、人流集中的區域。如遇右翼分子、「撞人族」等滋擾挑釁，請優先保證自身安全，保持冷靜、避免糾纏，注意保存證據，及時報警並聯絡駐日使領館尋求協助。

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