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中國駐日大使館接連遭到恐怖威脅 闖館自衞隊員利刀照曝光

大國外交
更新時間：17:05 2026-04-16 HKT
發佈時間：17:05 2026-04-16 HKT

中國駐日本大使館今（16日）舉行新聞發布會，臨時代辦施泳向媒體表示，近期中國駐日使館接連遭受到恐怖威脅。施泳表示，3月5日，自稱由日本前警察和前自衛隊隊員組成的組織向使館寄出恐嚇信，威脅稱將對中國駐日使領館發動襲擊，使館收到恐嚇信後報警，但日本警方未給予重視，未採取有力措施，至今沒有查明事實真相。

相關新聞：闖中國駐日使館日本自衞隊員再被逮 供稱「夢中神明啟示要阻中國發言」

在19天後，即3月24日就發生了現役日本自衛隊官員村田晃大持刀翻牆闖入中國使館的事件，中方緊急向日本外務省、警方提出嚴正交涉。闖館事件僅一周後，3月31日，又一名自稱應急預備自衛官的人通過網絡向使館發出恐怖威脅，稱其在中國使館內安裝了遠距離遙控炸彈，使館立即向警方報警，日本警方當天對使館展開了近兩個小時的排彈作業。

中國駐日使館展示村田晃大闖館所持刀具照片。
中國駐日使館展示村田晃大闖館所持刀具照片。

中國駐日本大使館表示，上述事件嚴重違反國際法，嚴重侵犯中國主權和尊嚴，威脅中方外交人員的安全和外交機構的館舍安全，性質影響極惡劣。

共同社報道，日本警察廳15日在東京召集全國都道府縣警方的警備部長等人開會。鑒於發生自衛官闖入中國駐日大使館事件，長官楠芳伸表示：「當務之急是徹底確保外國使館相關設施的安全，通過防止再次發生來回應國際社會的信任。」

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