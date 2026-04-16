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俄艦艇編隊訪問湛江 強調同地區局勢無關

大國外交
更新時間：09:23 2026-04-16 HKT
發佈時間：09:23 2026-04-16 HKT

俄羅斯外長訪華之際，由俄羅斯海軍「完美」號、「凜冽」號護衛艦和「佩琴加」號中型油船組成的艦艇編隊15日上午抵達廣東湛江中國海軍基地，開始為期5天的友好訪問。官方強調，此訪是例行性交流活動，不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關。

例行交流 不針對第三方

昨日上午9時許，在中國海軍「郴州艦」引導下，懸掛中俄兩國國旗的俄海軍艦艇編隊，緩緩靠泊湛江某軍港碼頭。中方在碼頭舉行了歡迎儀式。

俄羅斯海軍艦艇編隊訪問湛江。新華社
俄羅斯海軍艦艇編隊訪問湛江。新華社
俄羅斯海軍艦艇編隊訪問湛江。新華社
俄羅斯海軍艦艇編隊訪問湛江。新華社

新華社報道，訪問期間，俄方編隊指揮員將拜會中國南部戰區海軍負責人和湛江市政府官員。中俄兩國海軍官兵將相互參觀艦艇，並開展甲板招待會、專業交流、體育競賽等活動。

此訪的俄海軍艦艇，均隸屬於俄羅斯太平洋艦隊，曾多次參與中俄海軍合作交流活動。「完美」號護衛艦參加過中俄海上聯合巡航，2023年曾訪問上海。「凜冽」號護衛艦曾參加中俄「海上聯合-2024」聯合演習。「佩琴加」號曾於2024年訪問山東青島。

報道強調，此次訪問是中俄兩國海軍例行性友好交流活動，旨在進一步增進友誼互信、深化務實合作，不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關。

 

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