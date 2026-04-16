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習：中俄加強協作應對國際形勢 拉夫羅夫：俄可助填補能源缺口

大國外交
更新時間：09:01 2026-04-16 HKT
發佈時間：09:01 2026-04-16 HKT

伊朗局勢引發全球關注之際，國家主席習近平昨日在北京會見俄羅斯外長拉夫羅夫，表示國際形勢變亂交織，中俄要以更密切有力的戰略協作，堅定捍衛兩國正當利益。拉夫羅夫稱，俄羅斯可助中國填補中東戰事導致的能源缺口，並預告總統普京將在今年上半年訪華。同日，習近平與越南國家主席蘇林會談，強調雙方要堅定制度自信，捍衛社會主義制度和共產黨執政地位。兩國簽署了關於公安、司法、經濟等領域多項雙邊合作文件。

▍中國組 ▍

拉夫羅夫14日至15日訪華。俄羅斯是伊朗重要夥伴，雙方據報軍事合作密切，拉夫羅夫此行被視為意在同北京就伊朗局勢加強協調。伊朗戰爭2月底開打後，中國外長王毅對外聯繫的第一通電話就是打給拉夫羅夫。另外，美國總統特朗普昨對美媒稱，曾致函予習近平要求不要向伊朗提供武器，獲對方回覆不會這樣做。

習近平昨晨在人民大會堂會見拉夫羅夫，指出面對變亂交織的國際情勢，中俄關係的穩定性和確定性尤其寶貴。中俄要以更密切有力的戰略協作，堅定捍衛兩國正當利益，維護全球南方國家團結，體現大國和聯合國安理會常任理事國的責任擔當。

習近平會見俄羅斯外長拉夫羅夫。新華社
習近平會見俄羅斯外長拉夫羅夫。新華社

普京擬上半年訪華

習近平表示，中俄雙方要保持策略定力，彼此信任、相互支持、共同發展，做好自己的事。要充分發揮鄰近和互補優勢，深化全方位合作，提升各自發展韌性。要加強多邊協作，堅定維護和實踐多邊主義，攜手重振聯合國權威和活力。

拉夫羅夫稱，俄方願同中方一道，切實落實兩國元首達成的重要共識，維持高層交往，加強務實合作，促進人文交流，維護國際公平正義，推動俄中關係取得更大發展。法新社引述俄羅斯官媒報道，拉夫羅夫表示，伊朗戰事致霍爾木茲海峽受阻，俄羅斯可彌補中國及其他願與俄合作國家出現的能源缺口，並預告普京將於今年上半年訪華。

中越簽署多項雙邊合作文件

同日，習近平亦與來華進行國事訪問的越共中央總書記、國家主席蘇林舉行會談。習近平指出，蘇林當選越南國家主席後第一時間到訪中國，體現對發展中越關係高度重視。中方始終將越南作為周邊外交優先方向，願同越方秉持初心、賡續友誼，團結協作、相互支持，高品質推進全面戰略合作。

習近平強調，捍衛社會主義制度和共產黨執政地位，是中越兩黨最大的共同戰略利益。雙方要保持高度的戰略清醒和強大的戰略定力，始終堅定道路自信和制度自信，堅持改革不改向、變革不變色。在經貿與文化交流領域，兩國要加強人工智能、半導體、物聯網等新興領域合作，中方歡迎更多越南優質產品進入中國市場。

越通社報道，蘇林稱雙方一致同意管控好分歧，在國際法基礎上推動符合越中關係新水準的合作。會後雙方共同見證簽署關於黨際、公安、司法、經濟、產供鏈合作、海關合作等領域的多項雙邊合作文件。

今年1月連任越共總書記的蘇林4月7日當選為越南國家主席，成為數十年來越南最有權勢的領導人。儘管中越兩國在南海存在主權爭議，但雙方近年來持續深化經貿聯繫，以應對美國政府關稅政策引發的全球貿易動盪。

 

 
 

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