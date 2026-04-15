中越關係︱習近平與越南國家主席蘇林會談

央視報道，國家主席習近平今日上午（15日）在人民大會堂同來華進行國事訪問的越南國家主席蘇林舉行會談。



習近平指出，無論國際形勢如何變化，中方始終將越南作為周邊外交優先方向，願同越方秉持初心、賡續友誼，團結協作、相互支持，繼續按照「六個更」總體目標，高質量推進全面戰略合作，加快構建更高水平具有戰略意義的中越命運共同體，為推動構建人類命運共同體作出更大貢獻。

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習近平強調，捍衛社會主義制度和共產黨執政地位，是中越兩黨最大的共同戰略利益。雙方要保持高度的戰略清醒和強大的戰略定力，始終堅定道路自信和制度自信，堅持改革不改向、變革不變色。



雙方要充分發揮黨際渠道的特殊作用，密切高層交往，鞏固政治互信。要用好高層會晤、理論研討、幹部培訓、對口交流、地方合作等機制，執行好新一輪中國共產黨與越南共產黨合作計劃，深入開展治黨治國理論和經驗交流互鑒。要把維護政治安全擺在首位，用好外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制，持續加強對兩國青年一代的理想信念教育。



雙方要同心協力，攜手同行現代化道路。要加快發展戰略對接，優先推進基礎設施互聯互通。要加強人工智能、半導體、物聯網等新興領域合作。中方歡迎更多越南優質產品進入中國市場。雙方要繼續加強旅遊、文化、媒體、教育、衛生、體育等友好交流合作，促進兩國人民相知相親。我願同你一道宣布啟動2026－2027年「中越旅遊合作年」。



雙方要高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，共同反對單邊主義、保護主義，維護全球自由貿易體制和產業鏈供應鏈穩定暢通。要攜手踐行全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，共同應對全球性挑戰。今年是中國-東盟建立全面戰略伙伴關係5周年，中方願同地區國家加強協調和配合，推動構建更加緊密的中國－東盟命運共同體。