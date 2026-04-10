王毅訪朝晤金正恩 重申深化傳統友好關係

中共中央政治局委員、外長王毅於周五（10日）在平壤與朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩會面。雙方同意進一步深化兩國傳統友好合作關係，並加強在國際及地區事務上的溝通協調。

落實兩國領導人共識

據中國外交部消息，王毅在會面中首先轉達了國家主席習近平對金正恩的親切問候。王毅表示，中方願與朝方共同落實兩國最高領導人的重要共識，為中朝傳統友好注入新的時代內涵。他強調，面對變亂交織的國際形勢，兩國應加強溝通協調，維護共同利益。

金正恩：堅定支持中方台灣立場

金正恩對王毅率團來訪表示歡迎，並指深化發展朝中關係是朝鮮黨和政府的堅定意志。他重申，朝方完全支持中方在台灣等問題上，維護國家主權和領土完整的正當立場，並願與中方加強高層交往及戰略溝通，推進各自的社會主義事業發展。

王毅是次應北韓外務省邀請，於4月9日至10日訪問。期間，他亦與北韓外相崔善姬舉行會談，並到江東郡的中國人民志願軍烈士陵園祭掃。