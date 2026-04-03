中國觀察：所謂「中美共治」休矣 和平才是世界剛需

美國總統特朗普曾屢次提及「中美共治」（G2），主張由中美兩大經濟體攜手管理全球事務、共同應對世界性難題。然而當下最逼切、最牽動全球的危機，正是美國與以色列發動的對伊朗軍事衝突。`

這場戰爭不僅釀成生靈塗炭，更推高國際油價、動搖全球經濟。衝突爆發逾一月，特朗普政府陷入進退失據的窘境。其昨日發表全國講話，一度讓市場燃起停火憧憬，最終雷聲大雨點小。通篇講話以安撫國內民意、淡化石油危機為重心，在最終目標、何時止戰等關鍵問題上前後矛盾、模棱兩可：一方面宣稱美軍已取得決定性勝利，另一方面又威脅未來2至3周將對伊朗實施沉重打擊。

這種既想抽身避戰、又不願放棄霸權姿態的表態，這套屢次以口頭施壓企圖逼對方屈服的伎倆，國際社會早已司空見慣，不僅難以令伊朗就範，更無法穩定全球市場與國際社會預期。這場全國講話，最終淪為一場為中期選舉拉抬聲量、挽救低迷民調的政治公關秀。

今年3月全國兩會期間，外長王毅已明確表態，中方不認同所謂「中美共治」框架。中美雖對世界事務影響深遠，但不應忘記，全球有190多個國家，世界歷史從來由各國共同書寫，人類未來理應由各國人民攜手創造。

王毅昨與海合會輪值主席、巴林外交大臣扎耶尼通話時強調：「聯合國安理會的行動應有助於緩和局勢、止戰復談，而不能為非法戰爭行為背書，更不能火上澆油。」這番話清晰闡明了中方反對侵略、堅守和平的原則立場。

此前，中國與巴基斯坦共同發表恢復中東和平穩定5點倡議，呼籲立即停火止戰，切實保障霍爾木茲海峽航道安全。與之形成鮮明對比的是，美方仍不斷揚言要把伊朗炸回「石器時代」。面對這樣奉行武力至上的大國，又何談「G2共治」？

紀曉華