中國觀察：特朗普一再推遲訪華 北京「你急我不急」

一邊是中東導彈紛飛，特朗普口水亂噴忙「救火」；一邊是中國從容不逼，穩坐釣魚台靜觀其變。近期，這位美國總統一再推遲訪華行程，頻演「身不由己」的外交鬧劇，而中方「你急我不急」，展示出兩種截然不同的大國風格。

正如外長王毅所言「這是一場本不應發生的戰爭」，但自封和平獎得主的特朗普，偏偏要打。戰事起初，他豪言四星期打贏，3月底可以如期訪華，展示實力。結果如意算盤打不響，伊朗並非吃素的波斯貓，咬人可見血，啖啖到肉。

戰事至今剛好一個月，特朗普章法大亂，一會兒宣稱要「摧毀伊朗能源設施」，轉頭倉促推遲10天；一會兒急着撮合談判，一會兒又面臨北約的冷遇。無奈之下，訪華計劃只能一次次推遲，活像個被急事絆住腳的趕路人，狼狽又滑稽。

反觀中方，對於特朗普訪華，自始至終從容淡定，「你急我不急」。無論白宮宣布了甚麼訪華日期，中國外交部都一再重申，「雙方保持溝通」，絲毫沒有急躁，更沒有刻意迎合。

特朗普的「急」，急在戰事纏身，急在中期選舉臨近，急在試圖通過訪華尋求助力；中方的「穩」，穩在自身發展的底氣，穩在外交政策的連貫，穩在站於國際秩序正確的一邊。這場訪華「推遲風波」，不僅折射出美國中東政策的困境，更彰顯了中國外交的成熟與定力。

伊朗戰事何時結束，天曉得，但可以頗肯定地說，美國一日未停火，特朗普都難以訪華。

畢竟，大國交往並不是「趕時間」，而是要「看氛圍」。特朗普若要順利開啟訪華之行，並收穫可觀的成果，首要釐清中東的爛攤子，中方從來都有耐心等待一場有準備、有誠意的相逢。

紀曉華