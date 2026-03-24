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伊朗局勢│王毅同伊朗外長通電話 稱「談起來總比打下去好」

大國外交
更新時間：22:39 2026-03-24 HKT
發佈時間：22:39 2026-03-24 HKT

中共中央政治局委員、外交部長王毅24日應約同伊朗外長阿拉格齊通電話，希望各方抓住一切和平機會和窗口，盡快啟動和談進程。

新華社報道，阿拉格齊通報了地區局勢發展演變的最新情況，感謝中方提供緊急人道主義援助。表示伊朗人民更加團結在一起，抵禦外來侵略行徑，維護國家主權和獨立。

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阿拉格齊表示，伊方致力於實現全面停戰而不僅僅是暫時停火。霍爾木茲海峽對所有人開放，船隻可以安全通過，但正在交戰的國家不在考慮之列。希望各方採取的舉措有利於推動局勢降溫而非升級衝突。期待中方為促和止戰繼續發揮積極作用。

王毅重申了中方的原則立場，強調所有熱點問題都應通過對話談判解決，而不應使用武力。談起來總比打下去好。這符合伊朗國家和人民的利益，也呼應了國際社會普遍願望。希望各方抓住一切和平機會和窗口，盡快啟動和談進程。中方將繼續秉持客觀公正立場，反對侵犯別國主權，積極勸和止戰，致力於地區和平穩定。

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