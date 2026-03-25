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自衛官闖入中國大使館︱日本官房長官表遺憾 強調已增派警力

大國外交
更新時間：13:05 2026-03-25 HKT
發佈時間：13:05 2026-03-25 HKT

中日關係緊張之際，昨日（24日），一名自稱為日本自衛隊人員翻牆強行闖入中國駐日本大使館，威脅要以所謂神的名義殺死中國外交人員。事後涉案男子被捕。

日本官房長官木原稔今日（25日）在記者會上就事件表示「非常遺憾」，日方已向中方說明「將依據相關國際法和日本國內法令，由政府相關部門展開協作，包括防止再次發生在內進行妥善應對」。

木原表示已採取對策，增派了負責大使館的警力等，「還將基於今後在調查中查明的事項，做好應對以防止再次發生」。共同社報道，中國駐日本大使館次席公使已向日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰提出了交涉。

日本每日新聞引述日警方稱，涉事男子叫村田晃大，持有日本陸上自衛隊證件，年齡23歲，三等陸尉（相當於少尉），今年3月剛晉升尉官。該男相信是從與中國大使館相鄰建築的4樓翻牆進入大使館，被中方控制後移交給警方，無人受傷。

現場檢18厘米刀具

報道稱，村田承認闖入中國大使館，希望與中國駐日大使會面，呼籲對方收回強硬發言。警方在現場檢獲一把長18厘米的刀具，村田表示，是他把刀藏在大使館的草叢內，「如果（大使）不接受我的意見，我就打算自盡」。

外交部發言人林劍昨日表示，中方對這一事件深感震驚，已向日方嚴正交涉，提出強烈抗議。有關事件嚴重違反《維也納外交關係公約》，嚴重威脅中方外交人員人身安全和外交設施安全，性質影響極為惡劣。

林劍說，這一事件再次反映出日本國內極右翼思潮和勢力十分猖獗。也暴露日本政府在歷史、台灣等涉及中日關係重大核心問題上的錯誤政策，流毒深重。日方對自衛隊人員失管失教，未能履行對中國使領館和外交人員的安保責任。

中方要求日方立即徹查事件，嚴懲有關人員，給中方一個負責任的交代。日方必須切實保障中國駐日使領館館舍及人員安全，在對華政策上反思糾錯，從根本上杜絕此類事件再次發生。國際社會應高度警惕日本國內加速右傾化和自衛隊擴軍失管的危險動向。

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