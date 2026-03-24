伊朗局勢｜西班牙「反戰」首相桑切斯下月訪華 4年內第四次

西班牙首相辦公室於周一（23日）宣布，首相桑切斯將於下月13日至15日，對中國進行正式國事訪問，此為其四年任期內第四次訪華，顯示兩國關係日益緊密。

據法新社報道，桑切斯在國際事務上持獨立自主路線。他過往曾就美國前總統特朗普對伊朗的政策提出強烈批評，並重申其「反對戰爭」的立場，拒絕華府提出使用西班牙軍事基地對伊朗採取軍事行動的要求，當時伊朗被視為北京的經濟夥伴之一。

即使面對當時特朗普威脅中斷雙邊貿易，桑切斯亦未有改變其立場。

近年，中國與西班牙高層互訪頻繁。桑切斯本人曾先後於2023年3月、2024年9月及2025年4月訪問中國。其中在去年4月的訪問中，他與中國國家主席習近平舉行會面，時值美國宣布向中國徵收「對等關稅」後不久，其行程備受矚目。

此外，西班牙國王費利佩六世亦於去年11月到訪中國。習近平當時表示，中方願與西班牙一道，攜手打造「更有戰略定力、更富發展活力、更具國際影響力」的全面戰略夥伴關係。外界預期，桑切斯此行將進一步深化兩國在多個領域的合作。