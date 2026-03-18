Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

越共總書記晤王毅等人 強調「四不」國防政策

大國外交
更新時間：08:25 2026-03-18 HKT
發佈時間：08:21 2026-03-18 HKT

越共總書記蘇林周一會見訪越的中國外長王毅、公安部部長王小洪、國防部部長董軍時，呼籲越中根據高層共識管控和處理好海上分歧，並強調在世界局勢複雜背景下，越南堅持獨立、自主、多邊化、多樣化的外交路線，奉行「四不」國防政策。

籲兩國妥善管控處理海上分歧

王毅、王小洪、董軍本月15日至17日赴越南三天，出席中越外交、國防、公安「3＋3」戰略對話機制首次部長級會議，是三位中國部長首次共同訪越。王毅期間還同越南領導人共同主持雙邊合作指導委員會會議。

蘇林16日在河內會見王毅、王小洪、董軍，強調「3＋3」戰略對話機制對於鞏固政治互信、加強戰略對接、推動越中關係穩定發展具有重要意義；越南堅持獨立、自主、多邊化、多樣化的外交路線；奉行「四不」國防政策。

越南的「四不」國防政策，指的是不參加軍事同盟、不結盟對抗另一國、不允許外國在越南設立軍事基地或利用其領土與他國作戰、在國際關係中不使用武力或以武力相威脅。蘇林同時表示願同中共總書記習近平保持密切溝通。

王毅表示，「3+3」戰略對話機制是中越兩國在全球首創的戰略溝通平台，標誌着雙方戰略互信與合作邁上新台階，構建具有戰略意義的中越命運共同體取得新進展。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
生活百科
14小時前
46歲女星忽然自爆離婚多年 老公12年前被傳偷食「窩邊草」 扮恩愛夫妻背後原因曝光
46歲女星忽然自爆離婚多年 老公12年前被傳偷食「窩邊草」 扮恩愛夫妻背後原因曝光
影視圈
13小時前
八達通大派$400增值額！簡單2步登記即賺$100 消費滿額再賺$300（即睇領取教學）
八達通大派$400增值額！簡單2步登記即賺$100 消費滿額再賺$300（即睇領取教學）
生活百科
20小時前
金鐘太古廣場天一酒樓結業！一籠蝦餃索價近$90 網民：預任人宰割，但食物超好吃
金鐘太古廣場天一酒樓結業！一籠蝦餃索價近$90 網民：預任人宰割，但食物超好吃
飲食
20小時前
美聯社
伊朗局勢｜伊朗證實最高國安官員拉里賈尼身亡 美軍：轟炸霍峽導彈基地｜持續更新
即時國際
30分鐘前
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
生活百科
2026-03-16 19:32 HKT
今天（三月十七日）是大摩的七十六歲生日，他抱着孫仔Enzo慶祝生日，仍然精神奕奕，神采飛揚。相片來源：告津瑜(Antonia)提供
大摩今天76歲生日
馬圈快訊
20小時前
青朗公路有牛隻疑被撞傷 往九龍方向近錦上路站部份行車線封閉。網圖
00:15
返工注意｜青朗公路牛隻被撞傷 往九龍部分行車線封閉 元朗交通擠塞
突發
31分鐘前
8,000萬元六合彩今晚（17日）攪珠。資料圖片
8000萬六合彩︱幸運二金多寶攪珠結果出爐 頭獎一注中派$7800萬
社會
11小時前
「Her be like...」中一生Starbucks溫書遭阿婆質問 地道「港式英語」挑機引爆網絡：你睇得明幾多？｜Juicy叮
「Her be like...」中一生Starbucks溫書遭阿婆質問 地道「港式英語」挑機引爆網絡：你睇得明幾多？｜Juicy叮
時事熱話
16小時前