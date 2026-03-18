越共總書記晤王毅等人 強調「四不」國防政策

越共總書記蘇林周一會見訪越的中國外長王毅、公安部部長王小洪、國防部部長董軍時，呼籲越中根據高層共識管控和處理好海上分歧，並強調在世界局勢複雜背景下，越南堅持獨立、自主、多邊化、多樣化的外交路線，奉行「四不」國防政策。

籲兩國妥善管控處理海上分歧

王毅、王小洪、董軍本月15日至17日赴越南三天，出席中越外交、國防、公安「3＋3」戰略對話機制首次部長級會議，是三位中國部長首次共同訪越。王毅期間還同越南領導人共同主持雙邊合作指導委員會會議。

蘇林16日在河內會見王毅、王小洪、董軍，強調「3＋3」戰略對話機制對於鞏固政治互信、加強戰略對接、推動越中關係穩定發展具有重要意義；越南堅持獨立、自主、多邊化、多樣化的外交路線；奉行「四不」國防政策。

越南的「四不」國防政策，指的是不參加軍事同盟、不結盟對抗另一國、不允許外國在越南設立軍事基地或利用其領土與他國作戰、在國際關係中不使用武力或以武力相威脅。蘇林同時表示願同中共總書記習近平保持密切溝通。

王毅表示，「3+3」戰略對話機制是中越兩國在全球首創的戰略溝通平台，標誌着雙方戰略互信與合作邁上新台階，構建具有戰略意義的中越命運共同體取得新進展。