美卿魯比奧獲「解禁」訪華？ 外交部：制裁針對其任參議員時涉華言行

被視為「反華急先鋒」的美國國務卿魯比奧（Marco Rubio），曾被中國兩度制裁禁止入境，但有報道指他可能稍後陪同總統特朗普訪華。中國外交部周一（16日）回應說，制裁是針對魯比奧擔任國會參議員期間的涉華言行。

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分析人士指出，外交部的表態，間接證實魯比奧已獲「解禁」，但特朗普訪華能否成行，仍是未知事。



在擔任美國參議員期間，魯比奧曾因為在涉疆涉港議題上攻擊中國，兩次被中方列入制裁名單。他去年初接任美國國務卿後，中國外長王毅曾在首次通電話中奉勸對方「好自為之」。

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隨著中美元首去年10月在釜山會晤，兩國關係回暖，魯比奧也持續釋出對華友好態度。在去年的美國國務院年終記者會上，他更自稱「我對中國一直挺友好的……」，又說「中國過去是、現在是、將來也將是一個富裕強大的國家，是地緣政治中的重要力量。我們必須與中國保持關係。」