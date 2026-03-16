伊朗局勢 | 特朗普指盼中方協助開放霍爾木茲海峽 外交部：再次呼籲各方立即停火

美國總統特朗普正就伊朗問題向中國施壓，敦促北京幫助打通霍爾木茲海峽之際，他告訴英國《金融時報》，可能會推遲即將與中國國家主席習近平舉行的峰會。他又警告，如果北約盟國不協助打通霍爾木茲海峽，北約組織將面臨「非常糟糕」的未來。



針對特朗普表明希望中方協助開放霍爾木茲海峽，中國外交部發言人林劍16日在例行記者會上表示，霍爾木茲海峽及其附近水域近期局勢緊張，衝擊國際貨物和能源貿易通道，破壞了地區和世界和平穩定。林表示，中方再次呼籲各方立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，防止地區局勢動蕩對全球經濟發展造成更大影響。中方就當前局勢同各方保持溝通，致力於推動局勢緩和降溫。



對於特朗普稱，如果中國不在霍爾木茲海峽護航問題上提供協助，他將推遲對中國的訪問，林劍沒有正面回應，僅稱元首外交對中美關系發揮著不可替代的戰略引領作用，中美雙方就特朗普訪華事保持著溝通。



特朗普在周日（15日）接受《金融時報》專訪時表示：「霍爾木茲海峽的受益者理應幫助確保那裡不會發生任何不好的事情。」

相關新聞：伊朗局勢｜伊朗稱已準備長期作戰 據報特朗普本周宣布派艦赴霍爾木茲海峽護航｜持續更新

暗示中國是受益者 應助打通霍峽

特朗普表示，他希望中國能幫助疏通霍爾木茲海峽，以便他在本月底前往北京與習近平舉行峰會。這將是他第二任期首次訪華。

伊朗是中國主要的石油供應國。特朗普對《金融時報》說：「我認為中國也應該提供幫助，因為中國90%的石油都來自霍爾木茲海峽，等到峰會再說就太遲了。我們希望在那之前就知道，兩周時間太長了。」

特朗普警告北約或面對「非常糟糕」的未來。美聯社

特朗普正就伊朗問題向中國施壓。法新社

特朗普警告警告北約盟國要協助開通霍峽。美聯社

沒說明或推遲中美峰會多久

他還補充說，他的訪華行程也可能推遲，但沒有說明會延後多久。在特朗普發表上述言論之前，中美官員周末在巴黎舉行了高級別會談。特朗普原定於3月下旬在北京與習近平舉行高峰會。

特朗普較早前呼籲中國、法國、日本、南韓和英國共同努力重新開放霍爾木茲海峽，事緣全球至少20%的石油供應都要經過該海峽。

在美國和以色列對伊朗發動軍事行動後，伊朗實際上封鎖了霍爾木茲海峽，並襲擊該海峽及其周邊地區的船隻，又表示在針對伊朗的敵對行動停止之前，該海峽將繼續關閉。



相關新聞：伊朗局勢｜伊朗革命衛隊警告 美國若敢派艦入波斯灣 將作果斷回應

警告北約面臨「非常糟糕」未來

特朗普在訪問中還警告說，如果歐洲國家不加入他在伊朗的戰爭行動，不協助打通霍爾木茲海峽，北約組織將面臨「非常糟糕」的未來。

他認為，與美國不同，歐洲和中國嚴重依賴波斯灣石油。

他補充道：「如果沒有回應，或者回應是負面的，我認為這對北約的未來將非常不利。」

特朗普說道：「我們有北約，我們一直對他們很友好。我們本來不必在烏克蘭問題上幫助他們。烏克蘭離我們數千英里，但我們還是幫了他們。現在就看他們是否會幫助我們了，因為我早就說過，我們會支持他們，但他們不會支持我們，而且我也不確定他們是否會支持我們。」

強調盟友要「不惜一切代價」協助

當被問及具體需要何種協助時，特朗普表示「不惜一切代價」。他還補充說，盟友應該派遣掃雷艦，而歐洲擁有的掃雷艦數量遠超過美國。

他還希望「有人能清除伊朗沿岸的一些壞分子」。他暗示，希望歐洲突擊隊或其他軍事力量能夠幫助清除那些在波斯灣地區使用無人機和水雷製造「麻煩」的伊朗人。

特朗普說：「我們正在嚴厲打擊他們（伊朗），他們除了在海峽製造點小麻煩之外，已經無計可施了。但這些人是受益者，他們（歐洲）應該幫助我們維護秩序，我們會幫助他們，但他們也應該在那裡。畢竟，需要很多人來監督少數人。」

擬重新攻擊伊朗石油出口中心

特朗普又指：「我們基本上已經摧毀了伊朗。他們沒有海軍，沒有防空力量，沒有空軍，一切都結束了。他們唯一能做的就是往水里放個水雷，製造點小麻煩——雖然很煩人，但這種麻煩也能造成問題。」

他還警告，美國準備對伊朗石油出口中心哈爾克島發動新的攻擊，並可能以伊朗的石油基礎設施為目標。他說：「你們看到了，昨天我們轟炸了哈爾格島，除了管道以外，其他都炸沒了，我們五分鐘就能把那裡也炸了。他們對此束手無策。」他指的是上周五宣布的轟炸行動。