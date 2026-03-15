中美貿易｜何立峰率團與美方進行經貿磋商 談判已在法國巴黎啟動

當地時間3月15日上午，中美兩國經貿團隊在法國巴黎開始舉行中美經貿磋商。消息指，雙方在「經濟合作暨發展組織」位於巴黎的總部舉行會晤。

據報，這是中美去年爆發關稅戰以來的第6輪經貿會談，繼續由中國副總理何立峰和美國財政部長貝森特作為主要牽頭人，美國貿易代表格里爾亦會參與。為期兩天。會談議題之一是為本月底可能展開的中美元首北京峰會做最後準備。

新華社昨天發表題為「維護中美經貿關係健康、穩定、可持續發展」的評論文章指出，在全球經濟復甦乏力、國際局勢變亂交織的當下，國際社會普遍期待中美相向而行，為兩國經貿合作與世界經濟注入更多確定性和穩定性。

文章稱，此前五輪經貿磋商取得的成果證明，只要雙方秉持平等、尊重、互惠的精神，通過平等對話磋商，就能夠找到解決經貿分歧的辦法。在最近一次的吉隆坡磋商中，雙方圍繞美對華海事物流和造船業301措施、延長對等關稅暫停期、芬太尼關稅和執法合作、農產品貿易、出口管制等達成了一系列成果共識，此後中美經貿團隊通過經貿磋商機制在各層級保持密切溝通，就落實兩國元首釜山會晤共識和吉隆坡經貿磋商成果、解決彼此經貿領域關切及時交換意見。

文章強調，中美「合則兩利、鬥則俱傷」是經過實踐反覆驗證的常識，中美「相互成就、共同繁榮」是看得見、摸得著的實景。新一輪經貿磋商是機遇也是考驗。雙方應該算大賬，多看合作帶來的長遠利益，秉持平等、尊重、互惠態度，拉長合作清單、壓縮問題清單，爭取更多積極進展，為中美關係打開新的合作空間，更好造福兩國人民和世界人民。

此前商務部新聞發言人介紹，經中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於3月14日—17日率團赴法國與美方舉行經貿磋商。雙方將以兩國元首釜山會晤及歷次通話重要共識為引領，就彼此關心的經貿問題開展磋商。據報此次會面為月底「習特會」鋪路，美方官員期望中國承諾增購美國農產品及能源產品，包括大豆及波音飛機。