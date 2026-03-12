Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中印重啟經濟關係 放寬投資限制

大國外交
更新時間：09:20 2026-03-12 HKT
發佈時間：09:20 2026-03-12 HKT

印度政府昨日宣布，批准放寬對中國在特定領域投資的限制。這代表在經歷6年政治摩擦後，兩國重啟經濟關係。

兩國經歷6年政治摩擦

印度政府聲明稱，總理莫迪政府批准修改此前限制中國的外商直接投資（FDI）規定，允許中國在電子和太陽能電池領域進行投資。只要這些領域的多數股權始終由印度人持有，相關的投資將在60天內完成處理。

印度還允許中國持股比例不超過10%的投資者，在遵守產業上限和適用條件的情況下，走自動審批通道進行投資。聲明稱，新指引將促進外商直接投資流入、新技術獲取以及與全球供應鏈的整合。

中印2020年在邊境地區發生嚴重衝突，造成20名印度士兵和4名中國軍人死亡，兩國關係惡化。

此後印度政府加強對中國資金及企業的審查。由於這些限制，部分交易被逼擱置，例如中國電動車巨頭比亞迪2023年計劃投資10億美元在印度建立合資企業方案。

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
移加前港姐季軍驚喜宣布復出  嫁得好變闊太退圈16年  養尊處優「入五」仍靚到震
移加前港姐季軍驚喜宣布復出  嫁得好變闊太退圈16年  養尊處優「入五」仍靚到震
影視圈
13小時前
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
1小時前
美聯社
伊朗局勢｜特朗普稱戰事很快結束 伊朗宣布將攻擊中東銀行及金融機構｜持續更新
即時國際
2小時前
紅磡豪宅商場淪「高級死場」？百佳旗下Fusion超市結業離場 僅剩這家店守得住 街坊總結3大致命傷
紅磡豪宅商場淪「高級死場」？百佳旗下Fusion超市結業離場 僅剩這家店守得住 街坊總結3大致命傷
生活百科
20小時前
王炸姐直播時突然表示頭痛不適。
00:35
隱疾奪命？︱山西網紅直播賣衫猝死 臨終鏡頭前求救「快點打120」︱有片
即時中國
12小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
1小時前
移加女星「生計」被清空患創傷後遺症 稱思緒混亂身體瀕臨死亡邊緣： 真係好無助
移加女星「生計」被清空患創傷後遺症 稱思緒混亂身體瀕臨死亡邊緣： 真係好無助
影視圈
2026-03-11 09:00 HKT
邱淑貞大女沈月性感「床照」曝光  豐滿上圍撐爆低胸喱士內衣  眼神嫵媚展母親性感基因
邱淑貞大女沈月性感「床照」曝光  豐滿上圍撐爆低胸喱士內衣  眼神嫵媚展母親性感基因
影視圈
16小時前