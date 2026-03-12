中印重啟經濟關係 放寬投資限制

印度政府昨日宣布，批准放寬對中國在特定領域投資的限制。這代表在經歷6年政治摩擦後，兩國重啟經濟關係。

兩國經歷6年政治摩擦

印度政府聲明稱，總理莫迪政府批准修改此前限制中國的外商直接投資（FDI）規定，允許中國在電子和太陽能電池領域進行投資。只要這些領域的多數股權始終由印度人持有，相關的投資將在60天內完成處理。

印度還允許中國持股比例不超過10%的投資者，在遵守產業上限和適用條件的情況下，走自動審批通道進行投資。聲明稱，新指引將促進外商直接投資流入、新技術獲取以及與全球供應鏈的整合。

中印2020年在邊境地區發生嚴重衝突，造成20名印度士兵和4名中國軍人死亡，兩國關係惡化。

此後印度政府加強對中國資金及企業的審查。由於這些限制，部分交易被逼擱置，例如中國電動車巨頭比亞迪2023年計劃投資10億美元在印度建立合資企業方案。