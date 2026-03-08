兩會2026︱王毅：中美高層交往議程已擺在桌面 應排除不必要干擾

外長王毅8日出席兩會外交主題記者會，美國CNN問到美國總統特朗普計劃訪美及伊朗局勢對此訪的影響等，王毅說，高層交往的議程已經擺在我們的桌面上。現在需要做的是，雙方為此做出周密的準備，營造適宜的環境，管控存在的分歧，排除不必要的干擾。

他表示，中美關係牽動各方、影響全球，兩國不打交道只會導致誤解誤判，走向衝突對抗更將殃及世界。中美都是大國，都改變不了彼此，但是我們可以改變相處方式。那就是秉持相互尊重的態度，守住和平共處的底線，爭取合作共贏的前景，這才符合兩國人民的利益，也符合國際社會的期待。



「讓我們感到欣慰的是，兩國元首身體力行，在最高層次上保持了良好交往，為中美關係的改善和發展提供了重要戰略保障，也推動中美關係經歷跌宕起伏實現了總體穩定。」



王毅說，今年確實是中美關係的「大年」，高層交往的議程已經擺在我們的桌面上。現在需要做的是，雙方為此做出周密的準備，營造適宜的環境，管控存在的分歧，排除不必要的干擾。



他強調，中方的態度始終是積極的，也是開放的，關鍵是美方也要相向而行。「我相信，只要雙方以誠相待，以信相交，我們就能不斷拉長合作的清單，持續縮短問題的清單，就能在兩國元首戰略引領下，取得讓兩國人民都滿意的成果，達成國際社會都歡迎的共識，讓2026年成為中美關系走向健康、穩定、可持續發展的一個標誌性年份。」

拉美國家自己決定與誰交朋友

對於中國與拉丁美洲的關係，王毅表示，21世紀的國際舞台不應該再上演19世紀的舊戲。拉丁美洲的資源屬於拉美人民，拉美國家走甚麼道路，要由拉美人民自己選擇，與誰交朋友也要由拉美國家自己來決定。

王毅又指，中國和拉丁美洲合作，是全球南方國家之間的相互幫助和相互支持。回看過去半個多世紀，中拉關系之所以發展迅速，關鍵在於中國始終尊重拉美人民，堅持同拉美各國平等相待，互利共贏。

王毅強調：「我們從來不搞什麼地緣政治算計，也從來不干涉別國內政。我們也從不要求大家選邊站隊。」

他續稱，中國和拉丁美洲合作不針對第三方，也不應該受第三方的干擾。「我們對中拉關系的未來是充滿信心的。不論形勢如何變化，中國都願意同拉美國家一道，堅定推進中拉命運共同體的建設，讓中拉的全面合作伙伴關系更好地造福雙方的人民。」