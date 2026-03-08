兩會2026︱王毅談伊朗局勢 「拳頭硬不等於道理硬」

周日（星期日），十四屆全國人大四次會議於舉行外交主題記者會，由外長王毅就「中國外交政策和對外關係」議題回答傳媒提問。



王毅表示，今天的世界，百年變局加速演進，變革動亂相互交織，戰爭衝突此起彼伏。今天的中國，強國建設快馬加鞭，民族復興勢不可擋，國際影響與日俱增。中國外交圍繞黨和國家中心任務，遵循習近平外交思想科學指引，堅定捍衛國家的主權、安全、發展利益，堅定維護國際法治和公平正義，堅定反對一切單邊行徑和強權霸凌，堅定恪守並履行應盡的國際義務，堅定站在歷史前進的正確一邊。

王毅：強國建設快馬加鞭

王毅形容，元首外交是中國外交的定盤星。過去一年，面對風高浪急的國際局勢，習近平主席開展波瀾壯闊的元首外交，塑造一個個重要歷史時刻。王毅又指，越來越多國家認識到，習近平主席親自擘畫指揮的中國外交，為動蕩世界提供最寶貴的穩定性和確定性，成為全球亂局中不可替代的中流砥柱。

王毅說，面對變亂交織的國際局勢，中俄關係始終「風雨不動安如山」。 ​​​

世界不能退回叢林法則

就中東戰火的議題，王毅說，伊朗局勢是當前國際局勢的焦點。中方秉持客觀公正態度，已多次闡明原則立場，歸結為一句話就是停火止戰。面對陷入戰火的中東，這是一場本不應發生的戰爭，也是一場對各方都沒有好處的戰爭。中方願再次呼籲：立即停止軍事行動，防止局勢輪番升級，避免戰火外溢蔓延。

王毅強調，拳頭硬不等於道理硬，世界不能退回叢林法則。動輒使用武力並不能證明自己的強大，民眾不能成為戰爭的無辜犧牲品。 ​​​

妥善處理中東問題5大原則

王毅在記者會上表示，正確和妥善處理伊朗以及中東相關的問題，應該堅持幾個基本原則：

一）尊重國家主權。主權是現行國際秩序的基石。伊朗以及海灣地區各國的主權、安全和領土完整都應得到尊重，不容侵犯；

二）不得濫用武力。拳頭硬不等於道理硬，世界不能退回叢林法則。動輒使用武力並不能證明自己的強大，民眾不能成為戰爭的無辜犧牲品；

三）堅持不干涉內政。中東人民是這一地區的真正主人，中東事務應該由地區各國自主決定。策劃顏色革命、搞政權更迭不得人心；

四）政治解決熱點問題。中方歷來主張以和為貴，各方應盡快回到談判桌前來，通過平等對話解決分歧，為實現共同安全作出努力；

五）大國要發揮建設性作用，善意運用實力。中國還有句古訓，仁義不施，而攻守之勢異也。大國理應守公道、行正道，多為中東和平發展貢獻正能量。

作為中東國家的真誠朋友和戰略伙伴，中方願同中東國家一起踐行全球安全倡議，還中東以秩序，還人民以安寧，還世界以和平。