被指危險逼近澳洲軍機 京反駁被挑釁操作正當

澳洲軍方披露，本月4日一架中國海軍直升機在黃海上空「危險接近」澳洲飛機。中國國防部前日則反指是澳洲多次派出艦載直升機，對中方抵近偵察，持續挑釁，中方採取的應對措施操作正當合理。

綜合路透社和法新社報道，澳洲國防部本月6日發聲明稱，4日護衛艦「圖文巴號」在黃海水域執行「例行活動」時，一架艦載直升機在飛行過程中被一架中國直升機攔截。起初中國直升機與澳洲飛機保持相同高度，隨後「逼近至不安全距離」，加速接近並向澳洲飛機方向滾轉，逼使澳洲機組人員規避。

指澳方言論純屬歪曲事實

澳洲國防部稱，這是一次「不安全且不專業的機動動作」，對飛機及機組人員構成風險，現已就此向北京表達關切。

對此，中國國防部新聞發言人蔣斌（圖）前日回應稱，澳洲有關言論純屬歪曲事實、顛倒黑白，中國對此強烈不滿、堅決反對。他稱，澳洲護衛艦近日多次派出艦載直升機在黃海、東海海域，對中方抵近偵察並持續挑釁，危害中國國家安全。對於澳方的侵權滋擾行徑，中國軍隊採取措施予以堅決有力應對，相關操作正當合理、專業規範，完全符合國際法和國際實踐。

蔣斌敦促澳洲尊重中國主權和安全關切，立即停止散布虛假訊息，嚴格約束海空兵力行動，不得實施任何冒險挑釁行徑，不要做破壞地區和平穩定的事。