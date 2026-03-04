中美或進行新一輪貿易磋商前 談判代表李成鋼晤美企高層
更新時間：16:59 2026-03-04 HKT
發佈時間：16:59 2026-03-04 HKT
發佈時間：16:59 2026-03-04 HKT
外電早前指中美下周六可能在法國巴黎舉行新一輪貿易談判，在此前夕，中國商務部貿易談判代表兼副部長李成鋼3日在北京會見美國強生公司高層，就中美經貿關係等課題進行交流。
據中國商務部官網，李成鋼3日會見美國強生公司執行副總裁兼醫療科技全球主席史明德，雙方就中美經貿關係、強生公司在華業務發展等進行了交流。
彭博社2日引述知情人士報道，美國財長貝森特、美國貿易代表格里爾以及中國副總理何立峰，預計下周六在巴黎舉行會晤，討論兩國領導人會晤可能促成的經貿合作機會。潛在討論議題包括中國是否購買美國波音飛機、承諾購買美國大豆，以及台灣問題等。
過去一年，中美高層代表舉行了5輪經貿磋商，李成鋼是主要談判代表之一。
最Hit
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
2026-03-02 16:18 HKT
中電消費券2026 |3月起派$100消費券 兩類家庭受惠 一文睇清資格及使用方法！
2026-03-03 17:05 HKT
劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火報警處理
2026-03-03 13:41 HKT
回南天極潮濕！這品牌「古董級」抽濕機獲讚襟用 港人用足20年：真係世一！
2026-03-03 14:36 HKT