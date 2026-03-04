中美或進行新一輪貿易磋商前 談判代表李成鋼晤美企高層

外電早前指中美下周六可能在法國巴黎舉行新一輪貿易談判，在此前夕，中國商務部貿易談判代表兼副部長李成鋼3日在北京會見美國強生公司高層，就中美經貿關係等課題進行交流。

據中國商務部官網，李成鋼3日會見美國強生公司執行副總裁兼醫療科技全球主席史明德，雙方就中美經貿關係、強生公司在華業務發展等進行了交流。

彭博社2日引述知情人士報道，美國財長貝森特、美國貿易代表格里爾以及中國副總理何立峰，預計下周六在巴黎舉行會晤，討論兩國領導人會晤可能促成的經貿合作機會。潛在討論議題包括中國是否購買美國波音飛機、承諾購買美國大豆，以及台灣問題等。

過去一年，中美高層代表舉行了5輪經貿磋商，李成鋼是主要談判代表之一。