伊朗局勢 · 拆局｜美以空襲伊朗影響中美關係？ 學者料特朗普訪華計劃不變

美國與以色列聯手攻擊伊朗，不僅令中東戰火蔓延，更直接衝擊中國在當地的戰略佈局。由於伊朗是中國重要的能源供應國與戰略夥伴，外界關注此舉會否導致中美關係破裂。《聯合早報》報道，多名國際關係學者分析，中美關係反而可能因此趨向「戰略穩定」，預計美國總統特朗普原定3月底的訪華行程將會照常不變。

美國與以色列聯手發動「史詩怒火」行動。(美聯社)

中方回應克制避免衝擊雙邊外交大局

針對美以軍事行動，外交部發言人毛寧在例行記者會上重申，中美就兩國元首互動保持溝通，且並未在第一時間使用「譴責」字眼。新加坡南洋理工大學副教授李明江指出，這顯示北京正展現克制，不希望伊朗事件干擾即將到來的高層外交活動。

美國總統特朗普去年10月在韓國與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤。(路透社)

外交部發言人毛寧重申，中美就兩國元首互動保持溝通。(路透社)

中方不低估美國交易藝術

伊朗被視為北京在中東的「結構性戰略資產」。數據顯示，伊朗約九成石油出口流向中國，雙方更於2021年簽署為期25年、價值4000億美元的全面合作協議。



上海學者沈丁立分析，美以精準襲擊哈梅內伊等政要，再次向全球展示美軍的科技與情報優勢。他認為，特朗普訪華不會因美國攻擊伊朗而生變，其特有的「交易藝術」可能讓其在台灣軍售等問題上保持克制，以換取中方在其他領域的讓步。儘管美國將中國視為唯一競爭對手，但目前雙方仍有穩定雙邊關係。

清華大學學者文晶警告，中東素有「帝國墳墓」之稱，若美國陷入地面戰將面臨巨大消耗。然而李明江認為，一旦伊朗局勢走向美方預期，華盛頓將能把原本投放在中東的軍事資源轉移至亞太地區，屆時中國在亞太戰略博弈中可能面臨更大的壓力。