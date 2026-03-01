伊朗局勢︱王毅同俄外長通電話 批美擊殺主權國家領導人違國際法

中共中央政治局委員、外長王毅應約同俄羅斯外長拉夫羅夫通電話，談及伊朗局勢。



王毅表示，美國和以色列在伊美談判進程中對伊朗發動襲擊不可接受，公然擊殺一個主權國家領導人、鼓動政權更迭不可接受，這些行為都違反了國際法和國際關係基本準則。目前戰事已延燒至整個波斯灣，中東局勢有可能被推向危險的深淵，中方對此高度關切。

王毅指出，中方的立場是：第一，立即停止軍事行動。防止戰火蔓延和外溢，避免局勢發展到不可收拾的地步。中方重視海灣國家的安全，支持他們保持克制態度。



第二，盡快重回對話談判。各方應強力勸和阻戰，敦促當事方盡快重返對話談判軌道。第三，共同反對單邊行徑。未經聯合國安理會授權對主權國家大打出手，破壞二戰之後建立的和平根基。國際社會應當發出明確、清晰聲音，反對世界倒退回叢林法則。

拉夫羅夫表示，美國和以色列對伊朗進行軍事打擊，嚴重破壞中東地區局勢穩定，俄羅斯同中國立場一致，願同中方加強協調與溝通，通過聯合國、上合組織等平台發出明確信號，呼籲立即停止戰爭，回歸外交談判進程。

中國外交部批嚴重侵犯伊朗主權安全

外交部發言今日（1日）表示，襲擊並殺害伊朗最高領導人，嚴重侵犯伊朗主權安全，踐踏《聯合國憲章》宗旨原則和國際關係基本準則，中方對此予以堅決反對和強烈譴責。我們敦促立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，共同維護中東和世界和平穩定。



俄新社今日（1日）亦報道，俄羅斯總統普京針對哈梅內伊遇襲身亡一事，向伊朗總統佩澤什基安表達哀悼之意。

普京強調，哈梅內伊及其家人不幸遇害，是一起可恥且冷血的謀殺事件，完全無視人類道德底線以及國際法規範，他要向家屬、伊朗政府以及伊朗人民表達最深切的哀悼之意。普京也提到，哈梅內伊將會永遠被俄羅斯所銘記，並且強調哈梅內伊在俄羅斯與伊朗提升戰略夥伴關係方面，做出巨大貢獻。